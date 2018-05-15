Жизнь и смерть самой красивой девушки в мире

Трагическая история самой красивой девушки в мире

Памелу Гидли считали не только невероятно красивой, но и не обделенной талантом. Актриса родилась в Метуене, штат Массачусетс, 11 июня 1965 года, и была единственной дочерью в семье, в которой также росли три ее брата — Гленн, Дэвид и Брайан.

Достигнув возраста четырех лет, Памела завоевала титул «Маленькая мисс очарование» и уже два года спустя стала моделью.

Памеле было 19, когда она ее признали «Самой красивой девушкой в мире». Это случилось 12 марта 1985 года. Первое, что сделала Гидли, когда ей надели на голову корону, стала звать и искать в толпе свою мать Филлис, которую бесконечно любила.

Hulton Archive

Большой удачей для Памелы Гидли стало сотрудничество с модельным агентством Manhattan. Именно благодаря ему Памела впервые появилась на обложках глянцевых журналов. После этого она заинтересовалась кинематографом и поступила в Нью-йоркскую академию драматического искусства, да не к кому-нибудь, а к самому известному театральному педагогу США Стелле Адлер.

Но и далее фортуна продолжала следовать за девушкой по пятам. Почти сразу после переезда в Лос-Анджелес она получила роль. И ее дебют был с самим Джошем Бролином — в картине «Столкновение». Впоследствии Бролин написал: «Моя коллега по фильму „Столкновение“ и дважды девушка по жизни. Она была вспыльчивой и по-настоящему забавной».

Кадр из фильма «Столкновение»

Далее последовал ряд работ, которые были популярны в Америке и которые в конечном итоге привели Гидли к главной роли в ее жизни: в 1992 году Памела получила роль в культовом «Твин Пиксе», после которого проснулась знаменитой на весь мир. Она сыграла проститутку и наркоманку Терезу в приквеле к телесериалу, которая была найдена в пластиковом пакете с буквой «Т» на ногте, что позволило связать это убийство с убийством Лоры Палмер год спустя.

А далее в жизни Памелы последовал ряд работ, которые, хоть и позволяли ей чувствовать себя востребованной, но звездой первой величины Гидли не сделали. Карьера актрисы медленно пошла на спад, пока в 2005 году она не осталась без предложений по работе. Еще долгих семь лет она пыталась что-то с этим сделать, но в 2012 году объявила, что навсегда покидает Голливуд, чтобы ухаживать за больным братом (подробности болезни не уточняются).

Уже после этого, в 2014 году, вышла в свет картина «Твин Пикс: Вырезанные сцены». Это вновь вызвало интерес к ее персоне, но Гидли не спешила встречаться с журналистами. Один из них, которому она позволила взять у себя интервью, рассказывал, что Памела выглядела здоровой и счастливой при встрече.

Кадр из фильма «Твин Пикс: Сквозь огонь»

Поговаривают, что причиной счастья Памелы был непродолжительный роман с продюсером Джимми Ловином, с которым она, по слухам, уже встречалась в начале 1980-х. И вот тут кроется главная трагедия жизни Гидли: она всегда мечтала о семье и детях, но все ее романы и отношения можно было охарактеризовать одним только вот этим словом — «непродолжительный».

Замужем, несмотря на всю свою красоту и талант, актриса была лишь однажды — с 2005 по 2008 год — за голливудским каскадером Джеймсом Лью . Но именно Лью спустя три года самостоятельно подал на развод с Памелой без объяснения причин.

На протяжении жизни Гидли не то, чтобы скрывала свои романы, — ходили слухи, что мужчины по непонятной причине обходили ее стороной.

После расставания с Ловином в 2014-м женщина окончательно разочаровалась в мужчинах и удалилась прочь от блеска софитов в небольшой городок Сибрук в штате Нью-Гемпшир с населением 8 700 человек.

Памела Гидли с журналистом / Short Stream TV

Последние годы ее жизни резко контрастировали с блеском, который ей сопутствовал в детстве, юности и в молодости. Она была преданной сиделкой брату и вела довольно замкнутый образ жизни, пока не умерла в возрасте 52 лет в апреле этого года. Точная причина внезапной кончины так до сих пор и неизвестна, но ходят слухи, что это было самоубийство.