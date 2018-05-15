Звёзды, которые потратили уйму денег на пластику 

Звёзды получают миллионные гонорары, которые тратят на недвижимость, элитные машины, дизайнерские наряды. Но многие знаменитости предпочитают относить средства к пластическим хирургам, чтобы избавиться от несовершенства или отдалить наступление старости. Хотя кое-кто из селебрити явно злоупотребляют визитами в клиники.
1. Британский певец и композитор Пит Бёрнс потратил на операции 38 000 долларов, без конца меняя внешность. В итоге ему пришлось тратить деньги уже на восстановление после пластики и инъекций.
2. Американская телеведущая и певица Хайди Монтаг за один день сделала десять пластических операций, вставив грудные импланты, изменив нос и уши и скорректировав форму лица инъекциями. Позднее Хайди заявила, что сожалеет о проделанном и избавилась от имплантов. На эти манипуляции у неё ушло более 30 000 долларов.
3. Телеведущая, писательница, продюсер Шэрон Осборн увлеклась пластической хирургией после встречи с будущим супругом Оззи. 200 000 долларов Шэрон отдала за подтяжки лица, инъекции ботокса, ринопластику.
4. Актриса Меган Фокс. Изменения коснулись груди, носа, щёк, губ девушки, за что ей пришлось заплатить до 10 000 долларов