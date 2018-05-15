Звёзды, которые потратили уйму денег на пластику

Звёзды получают миллионные гонорары, которые тратят на недвижимость, элитные машины, дизайнерские наряды. Но многие знаменитости предпочитают относить средства к пластическим хирургам, чтобы избавиться от несовершенства или отдалить наступление старости. Хотя кое-кто из селебрити явно злоупотребляют визитами в клиники.

1. Британский певец и композитор Пит Бёрнс потратил на операции 38 000 долларов, без конца меняя внешность. В итоге ему пришлось тратить деньги уже на восстановление после пластики и инъекций.

2. Американская телеведущая и певица Хайди Монтаг за один день сделала десять пластических операций, вставив грудные импланты, изменив нос и уши и скорректировав форму лица инъекциями. Позднее Хайди заявила, что сожалеет о проделанном и избавилась от имплантов. На эти манипуляции у неё ушло более 30 000 долларов.

3. Телеведущая, писательница, продюсер Шэрон Осборн увлеклась пластической хирургией после встречи с будущим супругом Оззи. 200 000 долларов Шэрон отдала за подтяжки лица, инъекции ботокса, ринопластику.