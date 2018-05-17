Ещё
Кому Маркл доверит свадебные макияж и прическу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кому Маркл доверит свадебные макияж и прическу 

FashionTime 8 минут назад
Фото: FashionTime
Главная свадьба года уже не за горами. Остался всего один день до церемонии. Меган Маркл и принц Гарри на данный момент персоны номер один в СМИ не только в Великобритании, но и во всем мире. И пока все гадают, в чем же пойдет будущая принцесса к алтарю, рассказываем вам, кто будет отвечать за безупречный образ принцессы в этот знаменательный день.
Девушка решила отказаться от королевской бьюти-команды в пользу своего визажиста из США, который часто помогал ей со сборами. Как сообщают инсайдеры, Маркл решила вверить макияж и прическу в руки своего друга. Имя, к сожалению, пока не сообщается. Но уже сейчас можно сделать предположение, что Меган появится не в самом классическом виде. Вспомнить достаточно ее прошлые выходы, которые отличались особым разнообразием.
FashionTime: последние новости
Поклонники подозревают Ксению Бородину в анорексии Ольга Бузова унизила бывшего мужа в откровенном интервью Беременные Миддлтон повсюду: Кэтрин снова вышла в свет
Женский форум  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Звезды, которые сейчас выглядят лучше, чем в юности2
Как проходят секс-вечеринки23
Беременная Кудрявцева произвела фурор1
«В постели Федя хорош»: Свиридова о Бондарчуке73
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
04:24
Мужчины, которые бесят всех женщин
Психология
00:56
Парень позвал девушку замуж и обомлел
Любовь
05:54
Об этих фото звезды мечтают забыть
Звёзды
00:58
Варнава взволновала фанатов чрезмерной худобой
Звёзды
11:15
Модели, которые погибли из-за своей красоты
Звёзды
10:12
Факты о еде, в которые сложно поверить
Еда
08:52
Раскрыт секрет, как поумнеть за несколько дней
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение