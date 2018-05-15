Как актёры умудряются не стареть

Знаменитые люди всегда на виду, поэтому любая морщина на их лице сразу же становится достоянием общественности. Но некоторым звёздам удаётся сохранять цветущий вид годами. Кажется, что эти киноактёры и певцы узнали секрет эликсира молодости.

1. Гвен Стефани . Девушка преуспела во многих областях, она певица и автор песен, дизайнер и продюсер, а ещё Гвен — мама трёх мальчишек. В свои 48 Стефани выглядит как тридцатилетняя.

2. Джим Парсонс . Актёр, который прославился после участия в сериале «Теория большого взрыва». 45-летнего Джима по-прежнему можно принять за студента.

3. Сальма Хайек . Горячая латинская красотка играет в кино и снимает фильмы. Разве можно дать ей 51?

4. Дженнифер Энистон . Звезда сериала «Друзья», которая сейчас очень востребована в Голливуде. Глядя на 49-летнюю Дженнифер, сложно не согласиться с тем, что некоторые люди никогда не стареют.

5. Хэлли Берри. Первая темнокожая актриса, получившая премию «Оскар». Хэлли очень любят режиссёры, её дети, которых она родила в 41 и 47 лет, определённо уверены, что у них самая молодая мама.