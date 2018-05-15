Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью

Неутомимая ведущая знаменитой телестройки, а ныне еще и певица, работает на Сейшельских островах.
Сейчас съемки проекта "Дом-2" проходят на Сейшелах, и его ведущая не забывает сообщать подробности подписчикам своей страницы в Instagram.
Так, сегодня звезда пожелала всем фанатам доброго утра, опубликовав пикантную фотографию. Нагая Ольга лежит на зеленом газоне, прикрывшись лишь ветвью пальмы.
@buzova86
Подписчики как обычно бурно отреагировали и засыпали Ольгу комплиментами и шутками:
"Ты прекрасна, как Ева искусительница"
"Как будто обокрали пока спала"
"Бесподобное фото!)"
"Она скоро Панина догонит, Волочкова отдыхает!"
"Смешное фото…как с пальмы рухнула!"
Но некоторые посчитали, что такие откровенные фотографии не очень уместны в соцсети:
"Оль, ты мне нравишься, и песни у тебя супер. Но это уже слишком".
А что думаете вы?