Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью

Бузова прикрыла наготу лишь пальмовой ветвью

Неутомимая ведущая знаменитой телестройки, а ныне еще и певица, работает на Сейшельских островах.

Сейчас съемки проекта "Дом-2" проходят на Сейшелах, и его ведущая не забывает сообщать подробности подписчикам своей страницы в Instagram.

Так, сегодня звезда пожелала всем фанатам доброго утра, опубликовав пикантную фотографию. Нагая Ольга лежит на зеленом газоне, прикрывшись лишь ветвью пальмы.

@buzova86

Подписчики как обычно бурно отреагировали и засыпали Ольгу комплиментами и шутками:

"Ты прекрасна, как Ева искусительница"

"Как будто обокрали пока спала"

"Бесподобное фото!)"

"Она скоро Панина догонит, Волочкова отдыхает!"

"Смешное фото…как с пальмы рухнула!"

Но некоторые посчитали, что такие откровенные фотографии не очень уместны в соцсети:

"Оль, ты мне нравишься, и песни у тебя супер. Но это уже слишком".

А что думаете вы?