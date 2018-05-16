У Леонардо ДиКаприо серьезный любовный роман

Кажется, отношения актера и модели становятся все серьезнее. Говорят, ДиКаприо все свободное время проводит со своей новой возлюбленной.

Еще вчера они ходили на ужин в ресторан (правда, там к ним присоединилась Хейли Болдуин , подруга Морроне), а теперь папарацци заметили парочку на прогулке в Нью-Йорке.

peopletalk

Напомним, первые слухи о том, что оскароносный актер встречается с моделью, появились в конце прошлого года. Сначала Лео заметили у дома Камилы, а потом они вместе отдыхали в Аспене. Но тогда пара пыталась скрывать свои отношения.