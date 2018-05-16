Ещё
У Леонардо ДиКаприо серьезный любовный роман
Далее:
Читайте также:
Ещё

У Леонардо ДиКаприо серьезный любовный роман 

Peopletalk 4 часа назад
Фото: Peopletalk
Кажется, отношения актера и модели становятся все серьезнее. Говорят, ДиКаприо все свободное время проводит со своей новой возлюбленной.
Еще вчера они ходили на ужин в ресторан (правда, там к ним присоединилась Хейли Болдуин, подруга Морроне), а теперь папарацци заметили парочку на прогулке в Нью-Йорке.
peopletalk
Напомним, первые слухи о том, что оскароносный актер встречается с моделью, появились в конце прошлого года. Сначала Лео заметили у дома Камилы, а потом они вместе отдыхали в Аспене. Но тогда пара пыталась скрывать свои отношения.
Peopletalk: последние новости
Отец Меган Маркл обвинил сына в своем сердечном приступе Звезды, которым отказывали из-за внешности Звезды до и после пластики: Ольга Бузова
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости научили девушек натягивать бикини17
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка10
Женские купальники заменили скотчем93
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
06:59
Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье
Здоровье
06:22
Как и что видит слепой человек
Здоровье
00:17
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка
Звёзды
09:08
Мифы о еде, в которые вы все еще верите
Еда
03:54
Звезды, которые вынуждены были бомжевать
Звёзды
12:25
Трагические судьбы вундеркиндов СССР
Дети
01:00
Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение