3 знаменитости, о невероятно тяжелом детстве которых вы не знали

3 знаменитости, о тяжелом детстве которых не знали

Помимо истории Шарлиз Терон , о которой, кажется, знают все, в Голливуде найдется еще немало знаменитостей с по-настоящему трудным детством.

Джим Керри

Когда Джиму было всего 12, его родители в одночасье лишились работы. Чтобы хоть как-то прокормить семью, они устроились на фабрику, которая предоставила им небольшой дом, но и здесь все сложилось не по самому хорошему сценарию. Вскоре Керри вновь оказались на улице, и жить им приходилось в маленьком фургончике. В общем, путь Джима к славе был не самым простым. И первые шаги на сцену он, кстати, сделал именно потому, что хотел хоть чем-то помочь семье.

Лейтон Мистер

Звезда сериала «Сплетница» появилась на свет в то время, когда ее мать отбывала срок за транспортировку и хранение наркотиков. Спустя 16 месяцев Конни Мистер отпустили из-под стражи и она стала жить с дочерью. Но и на этом несчастья, обрушившиеся на семью Лейтон, не закончились: в 2002-м ее брата обвинили в изнасиловании. Так что бэкграунд у Мистер не самый образцовый (тем круче, что ей самой удалось стать известной и любимой по всему миру!).

Ники Минаж

Певица признается, что все детство провела в страхе. Ники родилась в Тринидаде и Тобаго, где долгое время жила со своими бабушкой и дедушкой, пока родители пытались устроить жизнь в Соединенных Штатах. В пять лет девочка все-таки воссоединилась с ними в Нью-Йорке. Отец к тому времени уже успел пристраститься к наркотикам и регулярно поднимал руку на мать.