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Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
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Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2» 

WMJ.ru 3 часа назад
Анастасия Дашко не ведет соцсети. После скандала с мошенничеством, экс-участница реалити отсидела в тюрьме, откуда досрочно вышла в 2015 году. С тех пор она пропала с радаров. Но несколько часов назад Ольга Солнце опубликовала в своем Instagram совместное фото с Дашко.
Совместное фото бывших участниц «золотого» состава реалити вызвало ажиотаж среди поклонников. В комментариях фолловеры обсуждают внешность Дашко, а также интересуются, чем сейчас живет Анастасия. Солнце написала, что у Дашко есть семья и любимая работа. Напомним, после освобождения Анастасия вышла замуж, а через год родила сына.
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Женский форум3  Ещё 2 источника 
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