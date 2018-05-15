В Сети обсуждают редкое фото дочери Ивана Урганта

Популярный шоумен Иван Ургант предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Мало кто знает, что он воспитывает трех девочек — маленькую Валерию, родившуюся в 2015 году, среднюю Нину, появившуюся на свет в 2008 году и уже взрослую Эрику 2000 года рождения, которая приходится ему падчерицей. Также у мужчины есть пасынок Нико 1997 года рождения.

Одной из дочерей Ивана — Нине — сегодня исполнилось 10 лет. В честь этого дня папа опубликовал в своем блоге редкое фото девочки. «I ❤ 10», — написал он.

@urgantcom

Подписчики Ивана обсуждают внешность Нины: одни уверены, что она растет копией папы, другие видят сходство с мамой — второй супругой шоумена Натальей Кикнадзе . Что интересно, в лице старшей дочери (падчерицы) Урганта они также видят его черты.

«Ого, как выросла», «Какая уже взрослая… знакомая "Н"…поздравляю», «Папина дочка)))», «Папина копия», «Какой милый ребенок, зеркало папы))», «Ксерокопия», «Ваши глаза. красивая девочка», «Где одно лицо? Мамины губы и нос! От папы может глазки… я вижу сходство, но не ксерокопию…», «Какие глаза», «Красивая доченька, мамина грузинская кровь очевидна! Да, чужие дети растут быстро», — комментируют они.