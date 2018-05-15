Светлана Бондарчук смутила двусмысленной позой

Главный редактор журнала «HELLO!» Светлана Бондарчук снялась в провокационной фотосессии и обнародовала одну из пикантных фотографий, вызвав ажиотаж со стороны своих поклонников. И если одни расхвалили звезду за яркий образ, то другие резко осудили Бондарчук за неподобающее поведение.

Российская модель и телеведущая, а также главный редактор журнала «HELLO!» Светлана Бондарчук развелась со своим супругом Федором Бондарчуком еще в марте 2016 года, и восторженные поклонники неоднократно отмечали, что развод определенно пошел на пользу светской львице, поскольку звезда буквально расцвела. Однако расставание с мужем принесло и другие нововведения, к примеру, Светлана стала чаще сниматься в различных фотосессиях и примерять на себя образ соблазнительницы.

На днях Светлана примерила весьма эффектное черное платье с прозрачной юбкой, надела внушительные каблуки и запечатлела свою красоту, свободно сев прямо на пол. Двусмысленная поза, которую приняла Бондарчук, в сочетании с провокационным подолом платья смутила некоторых подписчиков, которые никак не ожидали повторения смелых образов от Светланы. И в то время как одни почитатели рассыпались в комплиментах, отмечая точеную фигуру и красивый наряд Бондарчук, другие начали ругать знаменитость за неподобающее для 49-летней светской львицы представление.

@a030aa

«Как жаль женщин (вроде дважды бабушек), которые в 50 лет позволяют себе так фотографироваться, раздвинув ноги…» «Все красиво, только поза вульгарноватая» «Вам скромность пора заводить, а вы все блещете» «Интересно, когда дети, внуки на это смотрят, какое у них возникает чувство, гордости или стыда? Это не высокохудожественное фото, отнюдь» «Светлана не уподобляйтесь Волочковой, дёшево смотрится…»

Многие почитатели откровенно признают, что получают гораздо больше удовольствия, наблюдая совершенно другие снимки Светланы Бондарчук. Будучи творческой личностью, знаменитость временами воплощает оригинальные задумки, поднимая настроение своим поклонникам нетрадиционными фотографиями.