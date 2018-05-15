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Модель показала «стыдное место» на красной дорожке
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Модель показала «стыдное место» на красной дорожке 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: dni.ru
Звезда журнала Sports Illustrated, 23-летняя Джой Корриган опозорилась на 71-м Каннском кинофестивале. Девушка задрала платье, оголив промежность.
Модель выбрала неудачный наряд для премьеры фильма "Черный клановец" (BlacKkKlansman). Розовое декольтированное платье от знаменитого французского дизайнера Кристофа Гиларма перетянуло грудь Джой, из-за чего образовались некрасивые складки.
Однако это еще полбеды. Девушка подливала масла в огонь, то и дело задирая платье, сообщает Express.co. Позируя фотографам, Корриган показала больше, чем принято в приличном обществе, продемонстрировав трусы телесного цвета и "стыдное место".
dni.ru
Возможно, блондинка намеренно привлекала внимание СМИ, чтобы прославиться. Не секрет, что такой способ работает быстро и безотказно. Интернет-пользователи уже раскритиковали модель за нескромное поведение и плохой выбор наряда.
dni.ru
Отметим, что Каннский фестиваль всегда привлекал фриков всех мастей, жаждущих оголиться на красной дорожке и получить славу. Мероприятие в этом году проходит с 8 по 19 мая.
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