Кудрявцеву заподозрили в имитации беременности

Новость о том что у Леры Кудрявцевой скоро родится ребенок, была с восторгом встречена ее многочисленными фанатами, давно считавшими, что Лере стоит снова стать мамой. Сейчас живот телеведущей уже отлично заметен, но, как выяснилось, не всегда…

О том что Лера Кудрявцева ждет второго ребенка, стало известно буквально в этом месяце. Множество раз женщине приписывали беременность, но эти слухи не подтверждались до тех пор, пока все не стало очевидно. Хотя телеведущая теперь выбирает максимально свободную одежду, скрывающую фигуру, на всех последних фотографиях живот отчетливо виден, да и сама Лера уже не скрывает свою беременность. Но на фото, сделанном несколько дней назад в Останкино, на котором ведущая позирует со своей коллегой Алсу, живот неожиданным образом таинственно исчез, хотя одежда, выбранная Кудрявцевой, должна была позволить разглядеть его очертания. Из-за таких странных метаморфоз по сети поползли недобрые слухи.

@leratv

Недоброжелатели Кудрявцевой уверились, что женщина только притворяется беременной, используя накладной живот, а ребенка ей родит суррогатная мать. Остальные же недоумевают, откуда у Леры вдруг появились такие навыки иллюзиониста: «А где живот Леры?» «Ребёнок-то будет скорее всего, просто может живот сегодня не успела надеть она?» «Ничего не поняла! Вроде Лера беременная была» "Отстегнула на время живот. Неужели есть народ, который верит, что она беременна? Ну ясно же сурмама" "А где живот у Леры, про который все говорят?" "Лерочка бедная устала носить надувной живот?" Слухи о том, что ведущая имитирует беременность связаны с ее возрастом. Кудрявцевой уже 46 лет и далеко не каждая женщина в таком возрасте способна выносить и родить здорового ребенка. Ярким примером является Эвелина Бледанс , родившая ребенка с синдромом Дауна в 43 года. Риск развития этой болезни у плода значительно повышается вместе с возрастом беременной.

Тем временем Кудрявцева продолжает отмалчиваться по поводу своего положения, ничего не подтверждая и не отрицая. На вопросы о том, куда пропал ее живот, женщина тоже вряд ли отреагирует, а то и сочтет оскорбительными. Недавно Лера резко ответила на критику в свой адрес, сказав, что в советах она не нуждается.