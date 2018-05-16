43-летняя Рудковская готовится родить ребенка

43-летняя Рудковская готовится родить третьего ребенка

Яна призналась, что очень много работает, однако занятость совсем не влияет на ее отношения с Евгением. Мы оба так перегружены, что иногда приходим домой, падаем в кровать, а утром просыпаемся со словами: "Ты жив? — Жив. А ты жива?" — поведала Рудковская.

У супругов очень тонкие отношения, очень трогательные. Яна и Евгений вместе уже почти 11 лет, в прошлом году они даже обвенчались. "Я могу сказать, что за все эти годы мы ссорились всего два раза, и то инициатором был Женя. Я вообще неконфликтный человек. Со мной поругаться невозможно, ну или только если человек меня достанет. Женя в этом плане уникальный человек, он никогда не достает меня", — добавила Яна.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 13 Май 2018 в 5:13 PDT Продюсер отметила, что привыкла все держать под контролем. Несмотря на сумасшедшую занятость она находит время для домашних дел. "Единственное, чего я не делаю по дому, — не готовлю и не убираюсь. А все остальное на мне", — поведала блондинка.

"Мне дети иногда говорят: "Мы живем в музее: это не тронь, тут антиквариат, здесь аккуратнее, в футбол не поиграй, пульками не постреляй". На что я им говорю: "А в каком доме вы бы хотели жить?". Они отвечают: "В каком-нибудь хлеву, чтобы можно было все кидать, бить и разбрасывать", — поделилась звезда.

В ближайшее время Рудковская и Плющенко планируют завести третьего ребенка — девочку. "Мы с Женей сейчас над этим работаем", — с улыбкой произнесла Яна.

Звезда отметила, что материнство очень поменяло ее мировоззрение. После рождения первенца она стала по-другому воспринимать мир.