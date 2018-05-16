У дочери Кобейна отобрали знаменитую гитару отца

Гитара, на которой лидер Nirvana Курт Кобейн играл во время записи концерта MTV Unplugged, покинула семью покойного музыканта.

Как сообщает NME, дочери Кобейна Фрэнсис Бин пришлось отдать инструмент своему бывшему мужу Исайе Сильве в рамках соглашения о разводе.

Молодые люди поженились в июне 2014 года и подали на развод в марте 2016. Гитара сразу стала предметом спора расставшихся супругов, поскольку Сильва утверждал, что эта вещь — подарок, который сделала ему Кобейн, и не может быть отчуждена.

Фрэнсис Бин попыталась оспорить права Исайи на гитару в суде, однако судья решил конфликт в пользу мужчины.

В этом году исполнилось 24 года со дня смерти Курта Кобейна — лидера группы Nirvana и одной из ключевых фигур в истории рок-музыки.