Вера Брежнева рассказала о доме своего детства

Вера Брежнева рассказала о доме, где прошло ее детство

Вера Брежнева поделилась с подписчиками трогательной историей. Певица, находящаяся сейчас в Санкт-Петербурге, оказалась в доме, где прошло ее детство. Родственники отвезли ее в деревню Чаплино Волховского района, где сохранился старый дом — там жила когда-то ее прабабушка. Таким образом Брежнева неожиданно вернулась в родные места и вновь пережила незабываемые эмоции.

Певица вспомнила многие детали и предметы, окружавшие ее в детстве. Вера написала в Instagram:

Здесь жила моя прабабушка Катя, у которой мы гостили с бабушкой Верой. Через 30 лет я вспомнила каждый закуток, каждый коврик, даже это дерево. Дом не продали, наоборот, многое оставили, как было, в нем продолжает жить сестра бабушки Веры— Нина. И вчера меня там ждали. Эти ощущения невозможно передать. Настоящее детское беззаботное… Потрясающая штука — память. Через десятки лет восстанавливает события до мелочей. И вчера я снова провела день у бабушки. Где те же запахи. Мой любимый домик в деревне. Публикация от Vera Brezhneva 🎤 (@ververa) 15 Май 2018 в 11:12 PDT

Поклонники певицы прокомментировали ее поездку: «Какое счастье, когда живы бабушки! И ты ощущаешь себя ребенком, когда попадаешь в дом, в котором провел детство! Как мне этого не хватает», «Это и правда такое счастье. Ведь все помнишь, а был тогда ребенком!счастливые моменты!». Правда нашлись и те, кто посоветовал Брежневой больше внимания уделять даже дальним родственникам: «Да, могла бы и помочь бабуле, реликвия-не реликвия, а реставрация и ремонт нужны. Или упавший забор тоже реликвия?».