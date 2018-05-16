Звезды, которые вынуждены были бомжевать

Знаменитости с немыслимыми гонорарами могут позволить себе многое. Они ходят в дорогие рестораны, перемещаются на элитных автомобилях и частных самолётах и живут в роскошных особняках и даже на собственных островах. Между тем, многие из них выросли в небогатых семьях, а кому-то и вовсе пришлось жить на улице.

1. Сексапильная красотка, блиставшая в «Спасателях Малибу», Кармен Электра в молодости как-то оказалась без гроша в кармане. Деньги стащил экс-возлюбленный, а Кармен несколько лет скиталась по друзьям и ночевала под открытым небом.

2. Джим Керри подростком жил в трейлере и подрабатывал на заводе, чтобы помочь семье.

3. Дэниэл Крейг в начале карьеры неоднократно вынужден был проводить ночи на лавочке в парке.