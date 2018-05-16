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Отец Маркл пропустит королевскую свадьбу из-за сына
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Отец Маркл пропустит королевскую свадьбу из-за сына 

Peopletalk 5 часов назад
Фото: Peopletalk
До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталось три дня. Вчера стало известно, что отец актрисы не приедет на торжество из-за сердечного приступа, который случился у него неделю назад.
peopletalk
Портал TMZ связался с Томасом Марклом. Оказалось, он сожалеет о том, что пропустит исторический момент, и винит в сердечном приступе своего сына (напомним, Томас Маркл-младший недавно обратился к Гарри с настойчивой просьбой отменить свадьбу).
«Я расстроен тем, что мне придется пропустить один из величайших моментов в истории. Я не смогу привести мою дочь к алтарю. Конечно, я бы хотел сделать это. Это исторический момент. Я хотел бы стать частью истории»,
— признался Томас. Он также добавил, что завтра ему предстоит еще одна операция на сердце.
А вот мама Меган уже спешил в Лондон. Папарацци заметили Дорию у ее дома в Лос-Анджелесе: она вышла с чехлом для платья и села в черный джип, который отвез ее в аэропорт.
Интересно, кто теперь поведет Меган к алтарю?
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