Отец Маркл пропустит королевскую свадьбу из-за сына

До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталось три дня. Вчера стало известно, что отец актрисы не приедет на торжество из-за сердечного приступа, который случился у него неделю назад.

peopletalk

Портал TMZ связался с Томасом Марклом. Оказалось, он сожалеет о том, что пропустит исторический момент, и винит в сердечном приступе своего сына (напомним, Томас Маркл-младший недавно обратился к Гарри с настойчивой просьбой отменить свадьбу).

«Я расстроен тем, что мне придется пропустить один из величайших моментов в истории. Я не смогу привести мою дочь к алтарю. Конечно, я бы хотел сделать это. Это исторический момент. Я хотел бы стать частью истории»,

— признался Томас. Он также добавил, что завтра ему предстоит еще одна операция на сердце.

А вот мама Меган уже спешил в Лондон. Папарацци заметили Дорию у ее дома в Лос-Анджелесе : она вышла с чехлом для платья и села в черный джип, который отвез ее в аэропорт.

Интересно, кто теперь поведет Меган к алтарю?