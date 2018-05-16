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Знаменитости научили девушек натягивать бикини
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Знаменитости научили девушек натягивать бикини 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @demirosemawby
Знаменитости задали новый тренд: перед пляжным сезоном в соцсетях стали появляться их фотографии в купальниках, натянутых выше бедер. Об этом сообщает The Sun.
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст выложила в Instagram сразу несколько снимков в задранных бикини ярко-розового и персикового цветов.
Тенденция распространилась и на моделей. В их числе оказались американки Эмили Ратаковски, Белла Хадид и британка Деми Роуз.
К ним присоединилась британская певица и актриса албанского происхождения Рита Ора.
Тренд поддержала плюс-сайз модель Эшли Грэм, сфотографировавшись в леопардовом слитном купальнике.
В апреле у знаменитостей появился похожий тренд под названием underboob (нижняя часть груди). Тенденцию намеренно открывать нижнюю часть груди заметили у звезд и их поклонников на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella, а также на вечеринках и в социальных сетях.
В числе известных людей, показавших грудь, оказались Кортни Кардашьян с сестрой Кайли Дженнер, телезвезды Шарлотта Кросби и Шанель Макклири и модель Эмили Ратаковски.
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Женский форум17  Ещё 1 источник 
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