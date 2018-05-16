Знаменитости научили девушек натягивать бикини

Знаменитости задали новый тренд: перед пляжным сезоном в соцсетях стали появляться их фотографии в купальниках, натянутых выше бедер. Об этом сообщает The Sun.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Апр 2018 в 4:11 PDT Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст выложила в Instagram сразу несколько снимков в задранных бикини ярко-розового и персикового цветов.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 15 Апр 2018 в 9:48 PDT

Публикация от 🦋 (@bellahadid) 4 Май 2018 в 1:19 PDT

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby) 9 Май 2018 в 4:25 PDT

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 28 Апр 2018 в 6:02 PDT Тренд поддержала плюс-сайз модель Эшли Грэм, сфотографировавшись в леопардовом слитном купальнике.

В апреле у знаменитостей появился похожий тренд под названием underboob (нижняя часть груди). Тенденцию намеренно открывать нижнюю часть груди заметили у звезд и их поклонников на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella, а также на вечеринках и в социальных сетях.