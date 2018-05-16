Алеся Кафельникова удивила своим бюстом

19-летняя модель уже не впервые становится объектом обсуждений. В этот раз дочь прославленного теннисиста поразила поклонников… пышными формами.

Алесю уже укоряли в том, что она выкладывает слишком откровенные фото, а недоброжелатели обвиняли в излишней худобе.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@kafelnikova_a) 15 Май 2018 в 12:39 PDT Девушка с детства мечтала стать моделью Victoria`s Secret. Несмотря на то что отцу не нравилось стремление дочери на подиум, она все равно добилась своего. В 2015 году она произвела фурор на балу дебютанток Tatler и заключила контракт с Elite. Алесю пригласили работать за границу, где она начала стремительно набирать популярность. Сейчас девушка, судя по «Инстаграму», находится в России. Она выкладывает фото с различных фотосессий и со своей любимой собачкой.

По слухам, девушка недавно поступила в школу телевидения «Останкино», где будет активно постигать азы журналистского мастерства. Стоит сказать, что среди выпускников этого заведения настоящие звезды — Эвелина Блёданс Виктория Боня , Лена Летучая… Однако учеба не мешает ей выкладывать весьма откровенные фото в «Инстаграме».

На этот раз Алеся удивила подписчиков своими формами. Многие стали гадать: удачное белье или хороший ракурс? На фото она в красивом бюстье, которое придало пышность ее формам. Интернет-пользователи недоумевают, откуда у хрупкой девушки такая большая грудь! Мнения подписчиков разделились: кто-то просит юную звезду прикрыться и перекраситься в темный цвет, а кто-то в восторге от ее прелестей и платинового блонда.

«Шикарная девочка», «Нереальная красотка», «Лучшая малышка. Даже слов не подобрать», «Черный вам больше идет» — восхищаются поклонники.