Семенович встала в «неудачную» позу

Новая фотография певицы вызвала бурные обсуждения в Сети.

Анна Семенович заигрывает с подписчиками накануне премьеры. На днях артистка опубликовала фривольную фотографию на своей странице в Instagram.

"Меня все время тянет на что-то новенькое… и вот опять… До премьеры осталось 3 дня… Вот посмеемся…"

— подписала кадр Анна.

@ann_semenovich

Подписчикам не понравилось, как встала Анна: "Вульгарная поза! так стоят девочки, ожидающие клиентов", "Поза неудачная", "А почему рот открытый?", "Может, хочется родить. Пора", "Осторожнее наклоняйтесь…"

Тем не менее не все были так строги к Анне, верные фанаты не скупились на комплименты: "Шикарный вид!)), "Kaкaя красивая поза", "Хорошо стоишь".

Примечательно, что негативные отзывы оставляли чаще женщины, а мужчины были более благожелательны.