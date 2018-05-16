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Семенович встала в «неудачную» позу
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Семенович встала в «неудачную» позу 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @ann_semenovich
Новая фотография певицы вызвала бурные обсуждения в Сети.
Анна Семенович заигрывает с подписчиками накануне премьеры. На днях артистка опубликовала фривольную фотографию на своей странице в Instagram.
"Меня все время тянет на что-то новенькое… и вот опять… До премьеры осталось 3 дня… Вот посмеемся…"
— подписала кадр Анна.
@ann_semenovich
Подписчикам не понравилось, как встала Анна: "Вульгарная поза! так стоят девочки, ожидающие клиентов", "Поза неудачная", "А почему рот открытый?", "Может, хочется родить. Пора", "Осторожнее наклоняйтесь…"
Тем не менее не все были так строги к Анне, верные фанаты не скупились на комплименты: "Шикарный вид!)), "Kaкaя красивая поза", "Хорошо стоишь".
Примечательно, что негативные отзывы оставляли чаще женщины, а мужчины были более благожелательны.
Женский форум
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