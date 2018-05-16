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Старшая дочь Меладзе показала фото с мужем
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Старшая дочь Меладзе показала фото с мужем 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: ALEXKINYAPIN
Старшая дочь Валерия Меладзе Инга и ее избранник Нори Вергиз праздновали свадьбу несколько раз. Сначала они расписались в Кембридже, а затем устроили пышное двухдневное торжество в Марокко, куда пригласили множество гостей. Меладзе сам отвел дочь к алтарю, а также спел на празднике. Девушка за тот вечер сменила несколько нарядов. Сейчас влюбленные отдыхают у Атлантического океана на острове Принсипи.
На днях Инга поделилась романтичными фото с супругом. В кадре Нори в одних шортах бежит по пляжу и несет свою избранницу, которая облачена в черное бикини. На другом снимке она направляется к своему возлюбленному и демонстрирует идеальное тело. Стоит отметить, что муж девушки тоже находится в прекрасной форме. Несколько дней назад пара пережила тропический ливень, поэтому сейчас они наслаждаются хорошей погодой, пока снова не пошел дождь.
Добавим, что дочь Меладзе и Нори вместе уже больше 10 лет. Супруги познакомились в Кембридже, где вместе учились. В день своего рождения, в 2015 году, Инга получила предложение руки и сердца, а спустя год они поженились. Валерий Меладзе признавался, что не смог сдержать слез на свадьбе наследницы. Напомним, у артиста есть еще две дочери: Софья и Арина от первой жены Ирины, а также сыновья: Константин и Лука от нынешней супруги Альбины Джанабаевой.
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