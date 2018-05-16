Старшая дочь Меладзе показала фото с мужем 

На днях Инга поделилась романтичными фото с супругом. В кадре Нори в одних шортах бежит по пляжу и несет свою избранницу, которая облачена в черное бикини. На другом снимке она направляется к своему возлюбленному и демонстрирует идеальное тело. Стоит отметить, что муж девушки тоже находится в прекрасной форме. Несколько дней назад пара пережила тропический ливень, поэтому сейчас они наслаждаются хорошей погодой, пока снова не пошел дождь.

Публикация от Nouri (@nouri_verghese) 16 Май 2018 в 1:34 PDT

Добавим, что дочь Меладзе и Нори вместе уже больше 10 лет. Супруги познакомились в Кембридже, где вместе учились. В день своего рождения, в 2015 году, Инга получила предложение руки и сердца, а спустя год они поженились. Валерий Меладзе признавался, что не смог сдержать слез на свадьбе наследницы. Напомним, у артиста есть еще две дочери: Софья и Арина от первой жены Ирины, а также сыновья: Константин и Лука от нынешней супруги Альбины Джанабаевой.