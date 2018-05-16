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Боня рассекретила возлюбленного-миллиардера
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Боня рассекретила возлюбленного-миллиардера 

Рамблер 3 часа назад
Экс-участница знаменитой телестройки показала нового возлюбленного.
Виктория Боня наконец-то нашла новую любовь после развода, и в Каннах на красной дорожке компанию ей составил известный французский миллиардер Пьер Андюран, который сумел заработать на нефтяных рынках.
@victoriabonya
Подписчики мгновенно выяснили, что миллиардер еще в 2016 году официально развелся с женой, с которой у них есть общий ребенок, и поддержали Викторию в выборе:
"Мужчина у Виктория конечно классный. Очень достойный выбор. Рада за Боню"
"Суперпара, молодец Вика"
Самые практичные выразили беспокойство, что миллиардер скоро станет миллионером, ведь такую красоту надо содержать, а самые внимательные заподозрили Вику в беременности. Сама же Виктория на комментарии отвечать не стала.
Напомним, что около года назад Виктория Боня рассталась с миллиардером Алексом Смерфитом, от которого в 2012 году родила дочь.
Женский форум22
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