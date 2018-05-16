Боня рассекретила возлюбленного-миллиардера

Экс-участница знаменитой телестройки показала нового возлюбленного.

Виктория Боня наконец-то нашла новую любовь после развода, и в Каннах на красной дорожке компанию ей составил известный французский миллиардер Пьер Андюран, который сумел заработать на нефтяных рынках.

@victoriabonya

Подписчики мгновенно выяснили, что миллиардер еще в 2016 году официально развелся с женой, с которой у них есть общий ребенок, и поддержали Викторию в выборе:

"Мужчина у Виктория конечно классный. Очень достойный выбор. Рада за Боню"

"Суперпара, молодец Вика"

Самые практичные выразили беспокойство, что миллиардер скоро станет миллионером, ведь такую красоту надо содержать, а самые внимательные заподозрили Вику в беременности. Сама же Виктория на комментарии отвечать не стала.

Напомним, что около года назад Виктория Боня рассталась с миллиардером Алексом Смерфитом, от которого в 2012 году родила дочь.