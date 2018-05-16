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Изуродованный Богданов притащил любовницу в Канны
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Изуродованный 68-летний телеведущий Богданов притащил юную любовницу в Канны 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: dni.ru
Жертва пластики Игорь Богданов привез на Каннский фестиваль свою возлюбленную — 24 летнюю модель Жюли Жардон. Компанию им составил брат-близнец телеведущего Гришка Богданов, не менее подверженный любви к "усовершенствованию" своей внешности.
Троица появилась на красной дорожке 15 мая — на премьере голливудского фильма "Хан Соло. Звездные войны: Истории".
Братья с удовольствием позировали фотографам.
Вместе с ними в свет вышла юная красавица Жюли Жардон, сообщает сайт "Комсомольская правда". Вот уж кого не смущает внешность Игоря! Девушка выглядит рядом с 68-летним любовником вполне счастливой. К слову, в прошлом году Богданов тоже привозил юную пассию в Канны.
В их отношениях кипят настоящие страсти. В ноябре 2017 года Жюли и Игорь вдрызг рассорились и расстались. А всего через несколько дней Богданов вломился в дом красавицы, умоляя ее о прощении. Жюли вызвала полицию, и мужчину арестовали.
Однако уже в январе этого года парочку снова видели вместе. Влюбленные тусуются в ночных клубах, ездят на дорогие курорты и публикуют в соцсетях совместные селфи.
Напомним, что Игорь и Гришка Богдановы являются известными во Франции телеведущими и популяризаторами науки. В конце XX века они вели на местном телевидении шоу о научной фантастике.
Примечательно, что у Игоря богатая личная жизнь. Он был женат трижды. Последний раз сыграл свадьбу в 2009 году с французской писательницей Амели де Бурбон-Парм — наследницей Бурбонов и прапраправнучкой Людовика VI. У пары родились двое детей.
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