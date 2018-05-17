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У Волочковой заподозрили нимфоманию
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У Волочковой заподозрили нимфоманию 

Клео.Ру 3 часа назад
Анастасия Волочкова сейчас в гордом одиночестве. Недавно балерина заявила о расставании с IT-специалистом Михаилом Логиновым, в отношениях с которым находилась около полугода. Тем временем сексопатологи обеспокоены состоянием знаменитости.
В прошлом году Волочкова обвинила своего бывшего водителя Александра Скиртача в краже крупной суммы. В ответ мужчина обвинил балерину в сексуальных домогательствах. По словам Александра, артистка находилась в сексуальных связях практически со всеми мужчинами, которые на нее работали и сравнил звезду с «самкой богомола, готовой попользоваться и уничтожить» партнера.
@volochkova_art
В свое время авторы «Клео» пытались разобраться: зачем Волочкова навязчиво демонстрирует тело, выставляя в Insta откровенные снимки? Версий было три: эксгибиционизм, кризис среднего возраста и увлечением искусством провокации. Но сейчас за состояние балерины уже начинают переживать специалисты-сексологи.
По мнению одного из врачей-сексологов, неудержимая тяга к сексу встречается у дам предклимактерического возраста.
«Мне кажется, Настя — типичная нимфоманка. Тем более, возраст у нее подходящий. Ей не важны внешний вид мужчины, его возраст, финансовое положение. Она и сама готова заплатить мужчине, лишь бы он был состоятельным в сексуальном плане»,
— цитирует эксперта издание Dni.ru.
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Женский форум138  Ещё 2 источника 
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