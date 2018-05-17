«В постели Федя хорош»: Свиридова о Бондарчуке

Свиридова удивила признаниями о Бондарчуке

В свои 55 популярная певица Алена Свиридова сохранила потрясающую фигуру и искорку в глазах. За внешностью звезды следит косметолог-француз, а за ее счастье «отвечает» молодой возлюбленный.

«Поймала себя на мысли, что мне стыдно, что я старая карга.

Но это же не венерическая болезнь — что тебе столько лет. Почему ты должен этого стесняться?

Это не пенсия, это — стипендия», — шутит Алена о своем возрасте.

В разговоре с ведущей шоу «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой певица рассказала о мужчинах в своей жизни и объяснила, почему предпочитает молодых неизвестных мужчин.

Так, от первого мужа, Сергея Свиридова , Алена ушла не слишком красиво. «Мне конечно жалко что я такая свинюга, что убежала от него», — признается она. После развода сын, родившийся в этом браке, остался в семье отца: мама не была против, так как была постоянно в разъездах.

Брак, который случился у певицы с американским послом Генри Пикока в 1998 году, продлился недолго. Второй брак звезда до сих пор считает ошибкой.

Молодой манекенщик Дмитрий Мирошниченко , о романе с которым певица рассказала в 2003 году, стал отцом второго ее сына, но это не удержало пару от расставания. «Я реально была очень счастлива когда была беременная, когда родился Гриша. <…> Дмитрий был молод и не козлил. Это было уж как-то совсем уж. <…> Я не первая, кому наставляют рога, и это не такой уж большой прецедент. <…> И все, эта наша жизнь становится такой дешевой, вот я становлюсь такая вот старая дура», — признается Алена Лере.

@alenasviridova

Рассказала Свиридова и о том, что у нее было с Андреем Макаревичем Федором Бондарчуком . Мужские качества последнего ей удалось оценить: «В постели Федя как разделся, я прям так аж… хорош», — не смогла сдержать эмоций Алена.

Однако с «звездными» мужчинами она иметь отношений не желает: «Они очень любят себя. А в отношениях мне хочется, чтобы любили меня».

Сейчас Алена встречается с армянским бизнесменом Дэвидом Варданяном, который младше ее на 16 лет. Но отношения с молодыми возлюбленными певица оформлять не спешит : «Штамп в паспорте для чего? Для того, чтобы при разводе делить имущество». Сейчас на все претензии она может ответить: «А кто ты мне? Никто».

Что по этому поводу думает ее нынешний возлюбленный — возможно, ответ на этот вопрос мы узнаем из эфира, который состоится в эту субботу.