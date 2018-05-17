Милла Йовович в Каннах показала грудь и синяки

Актрису не в первый раз осудили за то, что она не следит за собой.

На премьере южнокорейской ленты «Пылающий» одной из самых главных звездных красавиц стала Милла Йовович . Звезда вышла на красную дорожку в серо-голубом платье Prada с оригинальным металлическим декором. Но все внимание приковывал к себе не дизайнерский наряд, а лишь его часть. Точнее, декольте, которое, без преувеличения, доходило до пояса.

«Голые» платья и откровенные наряды на красной дорожке уже вроде бы не вызывают ажиотажа. Именитые модели в один из дней Каннского фестиваля устроили целый «голый парад». Но все же платье Миллы можно считать одним из самых смелых аутфитов этого мероприятия.

Но в каждой бочке меда есть капля дегтя. Кроме восхищения Йовович получила и порцию критики. Дело в том, что, когда она подняла руку, чтобы поприветствовать всех присутствующих, на ее предплечье стали видны синяки и ссадины. Актриса даже не потрудилась как-то их замаскировать.

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Создается ощущение, что руки — та часть тела, об уходе за которой Милла вечно забывает. Они у стройной красавицы слишком неухоженные. Может, дело в том, что недавно она всерьез занялась огородничеством и сама возится с рассадой? Кроме того, вид рук звезды, по словам критикующих, свидетельствует о том, что звезда явно пренебрегает тренировками в спортзале.

А не так давно подписчики Йовович заметили вздувшиеся вены на руках Миллы, что, по их мнению, также не украшает знаменитость. Так что, похоже, артистке стоит обратить внимание на эти недостатки, если она не планирует целиком посвятить себя дому и саду, а хочет занимать первые места в рейтингах звездных красавиц.