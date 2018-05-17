Томную Боярскую сфотографировали среди красавцев

Елизавета Боярская часто принимает участие в фотосессиях. Одной из последних стала съемка для журнала «Собака», в которой актриса предстала в спортивно-модном образе. При этом один кадр вызвал у поклонников вопросы.

На нем Лиза сидит в окружении мужчин-моделей, некоторые из которых полуобнажены. Фолловеры Боярской посчитали этот снимок достаточно провокационным и даже поинтересовались у звезды, не будет ли муж Максим Матвеев ревновать.

Впрочем, Елизавета предпочла не отвечать на подобные вопросы. Напомним, Боярская и Матвеев женаты уже почти 8 лет и воспитывают сына Андрея.