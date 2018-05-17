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Томную Боярскую сфотографировали среди красавцев
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Томную Боярскую сфотографировали среди красавцев 

Passion.ru 4 часа назад
Фото: Instagram
Елизавета Боярская часто принимает участие в фотосессиях. Одной из последних стала съемка для журнала «Собака», в которой актриса предстала в спортивно-модном образе. При этом один кадр вызвал у поклонников вопросы.
На нем Лиза сидит в окружении мужчин-моделей, некоторые из которых полуобнажены. Фолловеры Боярской посчитали этот снимок достаточно провокационным и даже поинтересовались у звезды, не будет ли муж Максим Матвеев ревновать.
Впрочем, Елизавета предпочла не отвечать на подобные вопросы. Напомним, Боярская и Матвеев женаты уже почти 8 лет и воспитывают сына Андрея.
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