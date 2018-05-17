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Кафельникова взволновала роскошными формами
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Кафельникова взволновала роскошными формами 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Фигура Алеси Кафельниковой вызвала споры в Сети. Красотка решила похвастаться прелестными округлостями бюста, а поклонники заподозрили вмешательство пластических хирургов.
Красотка опубликовала в своем Instagram снимок, на котором изображена сидящей за столом фешенебельного ресторана. Крошечное платье 19-летней модели открывает взору пышную грудь Алеси и худенькие, почти детские плечи.
Поклонники заметили диссонанс форм и поспешили отметить в комментариях, что у такой тоненькой барышни не может быть такого большого бюста. "Грудь сделала?", "Скорее, лифчик с пушапом", "Просто удачно села" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.), — гадали пользователи Сети.
Некоторым откровенность Алеси пришлась не по вкусу. "Очередная шваль", "Меня только смущает что все образы слишком вычурные", "Но вообще если прям нафуфыриьься прям изо всех сил то любая выглядит роскошно, ну правда", "Как всегда безвкусица", — не унимались злопыхатели.
@kafelnikova_a
Были и те, кто встал на защиту Кафельниковой, ее принялись засыпать хвалебными комментариями. "Мамочки!какая прелесть❤шуть не ослепла от такой красотке🔥🔥❤", "Кафельникова, ты слишком охренительна😍", "Такая киса 😍 Нежная вся такая❤️", "Такая красивая девушка! Я любуюсь. С этим цветом волос — Монро отдыхает!", "😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍просто такая шикарная тут даже слов не подобрать", — писали почитатели.
Добавим, что СМИ то и дело приписывают Алесе булимию и анорексию, которые развилась на фоне страстного желания соответствовать модельным стандартам. Также девушка сама призналась, что у нее были проблемы с наркотиками. Впервые она попробовала запрещенные вещества, когда в 15 лет одна жила в Лондоне, куда отправилась учиться. Собственно, именно от одиночества Алеся и стала употреблять.
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