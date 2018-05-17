Стефания Маликова показала фото с подросшим братом

После рождения сына в конце января этого года Дмитрий Елена Маликовы не публиковали его снимки. За них это сделала дочь Стеша, вчера вечером выложив в свой микроблог яркое фото с младшим братом.

«Цвет настроения синий», — так девушка решила подписать милый кадр (на нем она и маленький Марк действительно одеты в синее).

@steshamalikova

В комментариях к своей публикации Стефания получила массу позитивных откликов. «Какие хорошенькие», «Красотульки», «Очаровашки», «Куклята», — это лишь малая часть комплиментов, которые оставили фолловеры.

Напомним, недавно в эфире шоу «Привет, Андрей!» Стефания поделилась своими впечатлениями и эмоциями после появления на свет брата: «Мама боялась мне рассказывать, боялась моей реакции. Однако я была очень счастлива. А потом, когда увидела мальчика, расплакалась. Раньше я никогда не видела такого маленького ребенка. Мне тогда показалось, что это такое настоящее Божье чудо, он просто потрясающий».