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Стефания Маликова показала фото с подросшим братом
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Стефания Маликова показала фото с подросшим братом 

Passion.ru 12 часов назад
После рождения сына в конце января этого года Дмитрий и Елена Маликовы не публиковали его снимки. За них это сделала дочь Стеша, вчера вечером выложив в свой микроблог яркое фото с младшим братом.
«Цвет настроения синий», — так девушка решила подписать милый кадр (на нем она и маленький Марк действительно одеты в синее).
@steshamalikova
В комментариях к своей публикации Стефания получила массу позитивных откликов. «Какие хорошенькие», «Красотульки», «Очаровашки», «Куклята», — это лишь малая часть комплиментов, которые оставили фолловеры.
Напомним, недавно в эфире шоу «Привет, Андрей!» Стефания поделилась своими впечатлениями и эмоциями после появления на свет брата: «Мама боялась мне рассказывать, боялась моей реакции. Однако я была очень счастлива. А потом, когда увидела мальчика, расплакалась. Раньше я никогда не видела такого маленького ребенка. Мне тогда показалось, что это такое настоящее Божье чудо, он просто потрясающий».
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