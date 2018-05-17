Варнава взволновала фанатов чрезмерной худобой

Екатерина Варнава уже не на шутку взволновала своих фанатов, которые замечают пугающие метаморфозы. Артистка, по мнению поклонников, слишком сильно похудела, поэтому многие беспокоятся, что она может истощать до неузнаваемости.

Преданные поклонники Варнавы выразили свое беспокойство. По словам подписчиков звезды, Екатерина слишком увлеклась похудением и уже не выглядит, как раньше. Многие отметили, что пару лет назад юмористка была намного красивее: её лицо было более округлым, а фигура смотрелась привлекательнее. Теперь же, про признанию фолловеров, перед ними совершенно другая женщина, лицо которой подчеркивают лишь глаза и нос, над которым сама артистка так любит шутить. Действительно, и без того крупный нос Варнавы больше стал выделяться на фоне худощавого лица.

@kativarnava

Заботливые обитатели Инстаграма поспешили разузнать, все ли хорошо со здоровьем у актрисы. Как заметили комментирующие, вид женщины действительно заставляет сомневаться в её хорошем самочувствии, однако сама виновница переживаний не дает знать о каких-либо проблемах и своим поведением показывает, что у нее все отлично.

Нашлись и те, кому, напротив, по вкусу, худосочное телосложение Екатерины. Любители стройности в излишке поведали, что женщине ни в коем случае не стоит прислушиваться к мнению критиканов и набирать вес. «Одни глаза да нос, не худейте больше» «Катя, вам реально не идет эта худоба!» «Я люблю тощих, это уже на вкус и цвет!» "Ой мамочки, как сильно истощала!" "Мне наоборот нравится, не надо вам толстеть!" "Глаза кажутся огромными, а нос тем более!"

Ранее звезда «Comedy Woman» славилась своей «сочной» фигурой, а теперь интернет-пользователи едва могут разглядеть грудь красавицы. Они просят женщину вернуть потерянные килограммы, которые так красили её и придавали её сексуальности.