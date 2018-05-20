Тест: сколько весят знаменитости? 

Все девушки следят за своим весом, а если быть честнее — и за чужим тоже. Что греха таить, нам всем интересно, сколько весят даже наши подруги, а уж знаменитости — тем более.
Удивительно, конечно: хотя у звездных девушек значительно больше соблазнов, весят они стабильно и вполне соответственно своему росту. Вероятно, дело в том, что и возможностей у них больше. Если сегодня какая-нибудь Ким Кардашьян переест лазаньи в дорогом итальянском ресторане, то завтра она отправится на антицеллюлитный массаж, а питаться целый день будет рыбой на пару и пить смузи. Но есть и другие знаменитости, которые не стесняются своего несовершенного тела, несмотря на то, что их регулярно ругают за лишней вес и неровности.
Попробуйте угадать, сколько весит Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Ольга Бузова, Сальма Хайек и другие.