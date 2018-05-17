Модели, которые погибли из-за своей красоты

Стать королевой красоты — мечта многих девушек. Красавицы морят себя голодом, вкладывают деньги в косметические процедуры и пластические операции, а иногда даже решаются на расправу с потенциальными конкурентками. Но заветный титул и корона, съёмки для глянцевых журналов и сотрудничество с известными модельерами — это вовсе не гарантия счастья.

1. Руслана Коршунова, фотомодель, сотрудничавшая с брендами Christian Dior и Nina Ricci, погибла в 2008 году при невыясненных обстоятельствах. Руслане было 20 лет.

2. Агнешка Котлярска, первая полька, победившая в конкурсе «Мисс Интернешн-1991». У девушки был навязчивый поклонник. После того, как Агнешка вышла замуж, он напал на супругов. Муж модели получил травму, а 24-летняя девушка погибла.

3. Джонбенет Рэмси, очаровательная кроха, которая неоднократно побеждала в многочисленных детских конкурсах красоты. 6-летную девочку убили 20 лет назад, но убийцу до сих пор не нашли.

4. Лайна Кеза, обладательница титула «Мисс Африка-2010», порвала со своим любовником. Он этого не простил и убил 29-летнюю красавицу.