Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера

В прошлом году Боня рассталась с ирландским миллионером Алексом Смерфитом.

Модель и телеведущая Виктория Боня впервые появилась на светском мероприятии вместе с французским нефтяным магнатом Пьером Андюраном.

Поклонники порадовались за Викторию Боню и пожелали счастья в новых отношениях.

Подписчица телеведущей lilipaprika оценила ее выбор, отметив, что «мужчина у Виктория конечно классный. Очень достойный выбор. Рада за Боню».