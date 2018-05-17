Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера 

В прошлом году Боня рассталась с ирландским миллионером Алексом Смерфитом.
Модель и телеведущая Виктория Боня впервые появилась на светском мероприятии вместе с французским нефтяным магнатом Пьером Андюраном.
Совместное фото Виктория Боня опубликовала на своей странице в Instagram, не указав даже имени своего возлюбленного.
No one sees me better through his camera than @danieleventurelliphoto 👌🏼😊 Always good shots! Немного красоты в ленту… 😊😊 За шесть лет каннского кинофестиваля никто не делает лучше кадры, чем итальянский фотограф @danieleventurelliphoto Не знаю, в чем его уникальность, но все фото всегда сочные и яркие! 🔥🔥
Поклонники порадовались за Викторию Боню и пожелали счастья в новых отношениях.
Подписчица телеведущей lilipaprika оценила ее выбор, отметив, что «мужчина у Виктория конечно классный. Очень достойный выбор. Рада за Боню».