Об этих фото звезды мечтают забыть

Когда личные фотографии звёзд утекают в Сеть, это неизменно вызывает повышение интереса к персоне. Иногда сами знаменитости выкладывают безобидные снимки выкладывают сами знаменитости, но иногда откровенные кадры оказываются перед глазами пользователей благодаря проделкам хакеров. Как бы там ни было, но у очень многих селебрити есть фотографии, которые они предпочли бы никому не показывать.

1. Эпатажная Леди Гага в 2016 году буквально взорвала интернет. Тогда поклонники впервые увидели её без макияжа. Мало того, стройная певицы была на фото с внушительным куском торта.

2. Актёр Джеймс Франко как-то выложил в Инстаграм фотографии весьма фривольного свойства. Очевидно, что они не были предназначены для общественности, но по какой-то причине Джеймс решил их обнародовать.

3. Горячая рэперша Ники Минаж не скрывает от фанатов свои достоинства, но однажды она превзошла себя, опубликовав, на котором единственной «одеждой» были её волосы.

4. Ким Кардашьян — любительница голых селфи. Она постоянно публикует снимки в стиле «ню», так что пользователи интернета давно перестали воспринимать их как сенсацию.