Ещё
41-летняя Диана Вишнева родила первенца
Далее:
Читайте также:
Ещё

41-летняя Диана Вишнева родила первенца 

WMJ.ru 23 часа назад
Фото: @dianavishneva
В конце прошлого года светская Москва активно разглядывала Диану Вишневу, прячущую свою обычно хрупкую фигуру под объемными нарядами. Загадки больше нет: как стало известно СМИ, первенец Дианы Вишневой и Константина Селиневича появился на свет 13 мая. Свадьбу продюсер Вишневой Селиневич и знаменитая балерина сыграли пять лет назад на Гавайских островах.
В прошлом году Диана не смогла активно участвовать в собственном хореографическом фестивале Context, по ее словам, "по рекомендациям врачей". Пока неизвестно, как молодые родители назвали сына и когда Вишнева вновь вернется на сцену.
WMJ.ru: последние новости
Премьера фильма «Пылающий» в Каннах: Йовович показала глубокое декольте с отсутствующей грудью, а Лима надела платье с опасным разрезом Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «золотого» состава реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Дашко Пышнее некуда: как создаются и сколько стоят королевские свадьбы
Женский форум  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность2
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Женщина родила пятерых за раз после смерти двойни
Как проходят секс-вечеринки39
Как сейчас живет скандальная звезда «Дома-2»
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение