Анфиса Чехова сверкнула грудью в платье с бахромой

Телеведущая выбрала очень затейливый наряд для финала «Взвешенных и счастливых людей».

Анфиса Чехова не перестает удивлять и радовать своих поклонников не только талантом и красотой, но и умением одеваться совершенно по-разному.

Смотрите сами: еще в начале весны, в марте, она предстала на суд публики в платье, про которое сказать можно только одно: ничего лишнего. Уютный бархатный наряд, открывший стройные ножки телеведущей, тут же покорил ее подписчиков в Instagram. Скромная поза, никаких аксессуаров, только нежная бахрома на классическом силуэте — тот образ смотрелся великолепно.

@achekhova

Накануне она показала себя в платье тоже с бахромой, но кардинально отличавшемся по фасону.

На финале телепроекта «Взвешенные и счастливые люди» звезда откровенно сверкнула грудью. И это еще не все: сам наряд смотрится немного… затейливо. Линия шва проходит ровно посередине и резко обрывается вверху в районе чуть выше пупка, а внизу — чуть ниже бедра. Складывается ощущение, что стоит это платье немного растянуть руками — и запросто порвешь напополам. К тому же Чехову такой фасон визуально полнит, чего никак не скажешь о бархатном платье. Впрочем, синий цвет Анфисе к лицу.

К тому же телеведущая четко понимает, на какое мероприятие в таком виде еще можно появиться, а куда лучше одеться скромнее. И вчера вечером она предстала опять в другом виде! Но снова с бахромой.

@achekhova

Бахрома снова при ней, хоть сперва обращаешь внимание совсем на другое…

Знаменитость появилась на национальной музыкальной премии «Дай пять!» в слитном черном брючном костюме, вновь отказавшись от каких-либо аксессуаров. И ни к чему они были: наряд был сплошь обшит ее любимой бахромой.

— Да, мне нравится такая отделка, — смеясь, пояснила она Wday.ru . — Наряд собирала сама — по сусекам из того, что было!

Что ни выход, то в бахроме! И ее становится все больше. Чехова объяснила нам это просто: нравится — и все тут