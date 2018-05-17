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Анфиса Чехова сверкнула грудью в платье с бахромой
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Анфиса Чехова сверкнула грудью в платье с бахромой 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
Телеведущая выбрала очень затейливый наряд для финала «Взвешенных и счастливых людей».
Анфиса Чехова не перестает удивлять и радовать своих поклонников не только талантом и красотой, но и умением одеваться совершенно по-разному.
Смотрите сами: еще в начале весны, в марте, она предстала на суд публики в платье, про которое сказать можно только одно: ничего лишнего. Уютный бархатный наряд, открывший стройные ножки телеведущей, тут же покорил ее подписчиков в Instagram. Скромная поза, никаких аксессуаров, только нежная бахрома на классическом силуэте — тот образ смотрелся великолепно.
@achekhova
Накануне она показала себя в платье тоже с бахромой, но кардинально отличавшемся по фасону.
На финале телепроекта «Взвешенные и счастливые люди» звезда откровенно сверкнула грудью. И это еще не все: сам наряд смотрится немного… затейливо. Линия шва проходит ровно посередине и резко обрывается вверху в районе чуть выше пупка, а внизу — чуть ниже бедра. Складывается ощущение, что стоит это платье немного растянуть руками — и запросто порвешь напополам. К тому же Чехову такой фасон визуально полнит, чего никак не скажешь о бархатном платье. Впрочем, синий цвет Анфисе к лицу.
К тому же телеведущая четко понимает, на какое мероприятие в таком виде еще можно появиться, а куда лучше одеться скромнее. И вчера вечером она предстала опять в другом виде! Но снова с бахромой.
@achekhova
Бахрома снова при ней, хоть сперва обращаешь внимание совсем на другое…
Знаменитость появилась на национальной музыкальной премии «Дай пять!» в слитном черном брючном костюме, вновь отказавшись от каких-либо аксессуаров. И ни к чему они были: наряд был сплошь обшит ее любимой бахромой.
— Да, мне нравится такая отделка, — смеясь, пояснила она Wday.ru. — Наряд собирала сама — по сусекам из того, что было!
Что ни выход, то в бахроме! И ее становится все больше. Чехова объяснила нам это просто: нравится — и все тут
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