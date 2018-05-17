Ещё
4 знаменитости, которые сталкивались с депрессией
Далее:
Читайте также:
Ещё

4 знаменитости, которые сталкивались с депрессией 

Harper’s Bazaar 56 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar

Кендалл Дженнер

Да, у неё тоже бывают сложные периоды. В интервью Harper’s Bazaar Кендалл рассказывала, что часто просыпается ночью в панике — и потом до утра не может вновь заснуть. «Мне кажется, это все потому, что вокруг слишком много негатива, — призналась тогда Дженнер. — Особенно в интернете! Посмотрите, все же натурально ненавидят друг друга и захлебываются в собственной злобе. Нам, как это ни банально, решительно не хватает любви. Отсюда все беды и депрессии».

Бейонсе

Поп-дива пережила депрессию в 2006, когда распалась группа Destiny’s Child. Бейонс признаётся, что даже толком не ела и часами сидела в своей комнате — просто потому, что «не понимала, как жить дальше». А дальше все было хорошо: карьера американки пошла в гору.

Кара Делевинь

Кажется, в 2015 Кара была на самом пике своей карьеры: она уже сполна прочувствовала, что такое настоящая популярность, а за сотрудничество с ней бились главные Дома с большой историей. «Мне же в это время просто хотелось умереть. Я знала, что это неправильно, что я должна быть счастлива, благодарна за то, что у меня есть… Но ничего не могла поделать. Я даже расчёсывала руки в кровь — со мной никогда такого не было ни до, ни после», — откровенничала модель.

Адель

Певица не раз говорила, что в принципе склонна к депрессиям — правда, они, как правило, длятся у неё недолго. Настоящий кризис произошёл, когда Адель родила сына. «Мне было стыдно даже признаться кому-либо в этом, — рассказывает британка. — Хотелось на стенку лезть. Да, со временем депрессия прошла, и жизнь вновь стала прекрасной. Но тот период я не забуду никогда».
Harper’s Bazaar: последние новости
5 знаменитостей, которые никогда не дают автографы 3 знаменитости, о невероятно тяжелом детстве которых вы не знали 4 способа правильно расставить жизненные приоритеты
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Об этих фото звезды мечтают забыть
Как проходят секс-вечеринки17
Звезды, которые сейчас выглядят лучше, чем в юности1
У Волочковой заподозрили нимфоманию168
Беременная Кудрявцева произвела фурор1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
04:24
Мужчины, которые бесят всех женщин
Психология
00:56
Парень позвал девушку замуж и обомлел
Любовь
05:54
Об этих фото звезды мечтают забыть
Звёзды
00:58
Варнава взволновала фанатов чрезмерной худобой
Звёзды
11:15
Модели, которые погибли из-за своей красоты
Звёзды
10:12
Факты о еде, в которые сложно поверить
Еда
08:52
Раскрыт секрет, как поумнеть за несколько дней
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение