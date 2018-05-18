Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда

Кажется, что понятия «некрасивость» и «кинематограф» не могут стоять рядом. Звёзды должны быть безупречно красивы, только тогда ими будет восхищаться. Но мы знаем примеры, когда люди, чья внешность не вписывается в классические понятия о красоте, становились кумирами не одного поколения.

1. Молодая Мерил Стрип не вызывала восторга у критиков. В 27-летнем возрасте не слишком известная на тот момент актриса проходила кастинг на роль в ленте про Кинг-Конга. Режиссёр заявил ассистентам, что они привели страшилу. Сегодня Стрип — рекордсмен по номинациям на «Оскар» и обладательница трёх статуэток.

2. Бенедикт Камбербэтч чуть не упустил главную роль в сериале «Шерлок Холмс» из-за внешности. Компания BBC , которая снимает сериал, сообщила, что обещала Голливуду сексуального сыщика, а вовсе не такого, как Бенедикт. К счастью, компания поменяла решение, а карьера Камбербэтча стремительно развивается.