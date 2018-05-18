Русскую Кардашьян заподозрили в операциях

Анастасия Квитко вышла на пляж и расстроила поклонников явными следами неудачной липосакции.

Обычно Анастасия на фото выглядит воплощением женственности: идеальные формы, правильный овал лица и осиная талия — не зря пресса прозвала ее «русской Кардашьян».

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Притом, модель уверяет, что никогда в жизни не пользовалась услугами пластических хирургов, а добилась идеального тела сама в тренажерном зале.

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Последние фото говорят обратное. На животе Квитко явно видны следы не очень удачной операции по удалению жира.

А вот так Анастасия выглядит в инстаграме. Разница просто бросается в глаза!