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Русскую Кардашьян заподозрили в операциях
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Русскую Кардашьян заподозрили в операциях 

Trendymen 4 часа назад
Фото: trendymen.ru
Анастасия Квитко вышла на пляж и расстроила поклонников явными следами неудачной липосакции.
Обычно Анастасия на фото выглядит воплощением женственности: идеальные формы, правильный овал лица и осиная талия — не зря пресса прозвала ее «русской Кардашьян».
trendymen.ru
Притом, модель уверяет, что никогда в жизни не пользовалась услугами пластических хирургов, а добилась идеального тела сама в тренажерном зале.
trendymen.ru
Последние фото говорят обратное. На животе Квитко явно видны следы не очень удачной операции по удалению жира.
А вот так Анастасия выглядит в инстаграме. Разница просто бросается в глаза!
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