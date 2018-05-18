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Как сейчас живет скандальная звезда «Дома-2»
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Как сейчас живет скандальная звезда «Дома-2» 

WMJ.ru 11 минут назад
Фото: WMJ.ru
Татьяна Кирилюк пришла на «Дом-2» в 2013 году и сразу же вошла в список самых скандальных и ярких участниц за всю историю шоу.
Татьяна пришла к Андрею Соколовскому, но ребята не сошлись характерами. Отношения позже она пыталась построить с Богданом Ленчуком, Ильей Григоренко и — самый серьезный ее роман на площадке — Евгением Иго. В октябре 2014 года пара объявила о том, что собирается сыграть свадьбу в конце года, однако к декабрю Татьяна приготовила другой сюрприз: ушла с шоу.
Зрители жалели о ее уходе, а вот участники проекта наверняка вздохнули с облегчением: эпатажная Кирилюк дралась, ссорилась с соседями и "выносила мозг" всем, до кого могла дотянуться.
Сейчас Кирилюк пишет о себе в профиле Instagram так:
Писательница детективов, телеведущая телеканала "Поехали!", журналист.
Она работает на канале о путешествиях и действительно много ездит, а также примеряет различные профессии — от садовода до капитана.
Кажется, характер Татьяны за последние годы стал мягче: она не скупится на добрые слова в адрес друзей и часто публикует романтические стихи.
Свою личную жизнь Кирилюк предпочитает не афишировать. А о ком из былых звезд "Дома-2" вам хотелось бы больше узнать?
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