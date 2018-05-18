Как сейчас живет скандальная звезда «Дома-2»

Татьяна Кирилюк пришла на «Дом-2» в 2013 году и сразу же вошла в список самых скандальных и ярких участниц за всю историю шоу.

Татьяна пришла к Андрею Соколовскому , но ребята не сошлись характерами. Отношения позже она пыталась построить с Богданом Ленчуком, Ильей Григоренко и — самый серьезный ее роман на площадке — Евгением Иго. В октябре 2014 года пара объявила о том, что собирается сыграть свадьбу в конце года, однако к декабрю Татьяна приготовила другой сюрприз: ушла с шоу.

Зрители жалели о ее уходе, а вот участники проекта наверняка вздохнули с облегчением: эпатажная Кирилюк дралась, ссорилась с соседями и "выносила мозг" всем, до кого могла дотянуться.

Сейчас Кирилюк пишет о себе в профиле Instagram так:

Писательница детективов, телеведущая телеканала "Поехали!", журналист.

Она работает на канале о путешествиях и действительно много ездит, а также примеряет различные профессии — от садовода до капитана.

Публикация от ☀️Татьяна Кирилюк☀️ (@kirilyuk_t) 5 Май 2018 в 12:21 PDT Кажется, характер Татьяны за последние годы стал мягче: она не скупится на добрые слова в адрес друзей и часто публикует романтические стихи.

Свою личную жизнь Кирилюк предпочитает не афишировать. А о ком из былых звезд "Дома-2" вам хотелось бы больше узнать?