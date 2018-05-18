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Актёры, которые страдают психическими расстройствами
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Актёры, которые страдают психическими недугами 

Рамблер 3 часа назад
Деньги могут обеспечить роскошную жизнь, но далеко не всегда они избавляют от проблем со здоровьем. Некоторым знаменитостям, которые получают астрономические гонорары за съёмки, приходится ежедневно сражаться с недугами, в том числе психическими. Вот лишь несколько звёзд, которых не назовёшь здоровыми.
1. Актриса Эмма Стоун в 2013 году в интервью рассказала, что страдала от панических атак, которые вызвали развитие агорафобии, то есть боязни открытых пространств.
2. Кэтрин Зета-Джонс сейчас стала более откровенна в разговорах о своей болезни, но прежде они доставляли ей дискомфорт. В 2011 году ей поставили диагноз «биполярное расстройство второго типа». Ранее это заболевание именовали маниакально-депрессивным психозом».
3. Кэрри Фишер, прославившаяся ролью принцессы Леи в первых фильмах «Звёздные войны», также страдала от биполярного расстройства, усугублённого употреблением запрещённых веществ.
4. Элтон Джон в 2002 году открыл, что он употреблял наркотики и страдал булимией.
5. Мел Гибсон — ещё один артист, у которого диагностировано биполярное расстройство.
6. Джим Керри поразил поклонников в 2009 году, когда заявил, что большую часть жизни провёл в депрессии.
Женский форум
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