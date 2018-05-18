Актёры, которые страдают психическими расстройствами

Актёры, которые страдают психическими недугами

Деньги могут обеспечить роскошную жизнь, но далеко не всегда они избавляют от проблем со здоровьем. Некоторым знаменитостям, которые получают астрономические гонорары за съёмки, приходится ежедневно сражаться с недугами, в том числе психическими. Вот лишь несколько звёзд, которых не назовёшь здоровыми.

1. Актриса Эмма Стоун в 2013 году в интервью рассказала, что страдала от панических атак, которые вызвали развитие агорафобии, то есть боязни открытых пространств.

2. Кэтрин Зета-Джонс сейчас стала более откровенна в разговорах о своей болезни, но прежде они доставляли ей дискомфорт. В 2011 году ей поставили диагноз «биполярное расстройство второго типа». Ранее это заболевание именовали маниакально-депрессивным психозом».

3. Кэрри Фишер , прославившаяся ролью принцессы Леи в первых фильмах «Звёздные войны», также страдала от биполярного расстройства, усугублённого употреблением запрещённых веществ.

4. Элтон Джон в 2002 году открыл, что он употреблял наркотики и страдал булимией.

5. Мел Гибсон — ещё один артист, у которого диагностировано биполярное расстройство.