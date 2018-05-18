Знаменитости, не скрывающие бисексуальность

Личная жизнь знаменитостей — излюбленная тема глянцевых журналов. Да и поклонники звёзд не прочь обсудить новые романы или разводы любимцев. А уж если пронырам-журналистам удаётся сделать пикантные снимки, это гарантирует взрыв интереса к селебрити. А как насчёт того, чтобы узнать о сексуальных предпочтениях звёзд? Ведь, как выясняется, далеко не все они предпочитают противоположный пол.

1. Меган Фокс с 2010 года примерная жена и мать. Однако до того она совсем не скрывала, что бисексуальна.

2. Кароа Делевинь, одна из самых востребованных сегодня моделей, недавно открыла, что нетрадиционная ориентация — часть её сущности.

3. Линдси Лохан . После успешных ранних ролей Линдси покатилась по наклонной, меняя партнеров с невероятной скоростью. В 2008 году она заявила о нетрадиционной ориентации, хотя позднее опровергла это.

4. Эмбер Хёрд, экс-супруга Джонни Деппа, на заре карьеры скрывала бисексуальность, но сейчас без стеснения говорит о ней.