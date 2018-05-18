Ещё
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитости, не скрывающие бисексуальность 

Рамблер 2 часа назад
Личная жизнь знаменитостей — излюбленная тема глянцевых журналов. Да и поклонники звёзд не прочь обсудить новые романы или разводы любимцев. А уж если пронырам-журналистам удаётся сделать пикантные снимки, это гарантирует взрыв интереса к селебрити. А как насчёт того, чтобы узнать о сексуальных предпочтениях звёзд? Ведь, как выясняется, далеко не все они предпочитают противоположный пол.
1. Меган Фокс с 2010 года примерная жена и мать. Однако до того она совсем не скрывала, что бисексуальна.
2. Кароа Делевинь, одна из самых востребованных сегодня моделей, недавно открыла, что нетрадиционная ориентация — часть её сущности.
3. Линдси Лохан. После успешных ранних ролей Линдси покатилась по наклонной, меняя партнеров с невероятной скоростью. В 2008 году она заявила о нетрадиционной ориентации, хотя позднее опровергла это.
4. Эмбер Хёрд, экс-супруга Джонни Деппа, на заре карьеры скрывала бисексуальность, но сейчас без стеснения говорит о ней.
5. Леди Гага — один из самых колоритных кумиров ЛГБТ-сообщества. Она не скрывала, что в интимном плане не делает различий между мужчинами и женщинами, ещё будучи начинающей певицей.
Женский форум2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Женщина родила пятерых за раз после смерти двойни
Как проходят секс-вечеринки39
Как сейчас живет скандальная звезда «Дома-2»
Самые омерзительные привычки мужчин53
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение