Модель внезапно оголилась на красной дорожке

Грудастая модель разделась до трусов на красной дорожке в Каннах

Модель plus-size Юлия Рыбакова оголилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Красотка оконфузилась под прицелом множества камер.

Пока пышногрудая Юлия красовалась перед папарацци, на длинный подол ее платья, который, к слову, сливался с алым ковром, наступил один из гостей смотра. Барышня не заметила, что мужчина стоит на ее наряде, и сделала несколько шагов вперед. От натяжения пуговица на юбке не выдержала, расстегнулась и Рыбакова осталась стоять в трусах.

Публикация от SUPER (@super.ru) 18 Май 2018 в 4:48 PDT Виновник несчастья поднял отвалившийся низ платья и принялся оборачивать в него модель. После несколько попыток ему удалось прикрыть срамные места красотки.

Незапланированное оголение совсем не смутило Рыбакову, ведь, как она сама когда-то призналась, она очень любит свое тело и не пытается его скрыть. "Знаете, что главное в женщине?! Нет-не идеальная внешность, не 90-60-90, главное — это любовь к себе! И об этом вам скажет, к примеру, любой фотограф или оператор — человек который в секунду считывает эту любовь и запечатлевает ее в кадре!", — написала она как-то в соцсетях

Публикация от Юлия Рыбакова (@yulia_rybakova_) 14 Май 2018 в 1:18 PDT Отметим, что Рыбакова не только модель. но и владелица медиахолдинга, в который входит глянцевый журнал, event-агентство и booking-агентство. Юлия занимается "продажей" зарубежных звезд и организацией мероприятий.

Напомним, что категорию plus size представляют модели ростом 170-180 сантиметров и с размером одежды 48 и больше. На сегодняшний день самой известной из них является Эшли Грехам.