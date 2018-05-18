Одноклассники покажут королевскую свадьбу

В социальной сети Одноклассники 19 мая пройдет прямая трансляция свадьбы британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Совместно с BBC Worldwide соцсеть покажет полную 5-часовую версию трансляции из Великобритании. Наблюдать за торжеством можно будет в группе медиапроекта Леди Mail.Ru в ОК, прямой эфир будет доступен и на сайте Леди Mail.Ru. Также в группе Одноклассники. Видео можно будет посмотреть трансляцию на английском языке с оригинальными комментариями от BBC Worldwide.
Трансляция продлится с 11:00 до 16:00 по московскому времени на территории России и стран СНГ. Комментировать русскоязычную трансляцию будет руководитель Леди Mail.Ru Елена Володина и главный редактор издания Аля Баданина.
Наблюдать за трансляцией можно будет с любых устройств: в веб-версии Одноклассников, в мобильных приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом экране в приложении «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.
В течение первых трех часов гости королевской свадьбы будут прибывать в часовню Святого Георгия на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир, где состоится бракосочетание. В числе двух с половиной тысяч приглашенных — мировые знаменитости, среди которых певец Элтон Джон, Джордж и Амаль Клуни, Дэвид и Виктория Бекхэм, актерский состав сериала «Форс-мажоры», где снималась Меган Маркл, а также две бывших девушки Гарри.
В 14:00 по московскому времени начнется сама церемония. После обмена клятвами молодожены проедут по Виндзору, приветствуя гостей и зрителей торжества.