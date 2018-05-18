Одноклассники покажут королевскую свадьбу

Одноклассники покажут свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Трансляция продлится с 11:00 до 16:00 по московскому времени на территории России и стран СНГ. Комментировать русскоязычную трансляцию будет руководитель Леди Mail.Ru Елена Володина и главный редактор издания Аля Баданина.

Наблюдать за трансляцией можно будет с любых устройств: в веб-версии Одноклассников, в мобильных приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом экране в приложении «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.

В течение первых трех часов гости королевской свадьбы будут прибывать в часовню Святого Георгия на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир, где состоится бракосочетание. В числе двух с половиной тысяч приглашенных — мировые знаменитости, среди которых певец Элтон Джон , Джордж и Амаль Клуни , Дэвид и Виктория Бекхэм , актерский состав сериала «Форс-мажоры», где снималась Меган Маркл, а также две бывших девушки Гарри.