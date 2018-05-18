Волочкова без белья отдыхает в одиночестве

Каждый день Анастасия Волочкова на своей странице в социальной сети показывает, как красиво живет. Шикарные машины, охапки цветов, знаменитые шпагаты — балерина любит все это демонстрировать.

На очередном снимке, который балерина опубликовала у себя в социальной сети, она позирует у костра перед своим загородным домом. "Прекрасный, тихий, теплый, домашний вечер", — подписала фото балерина. Но внимательные подписчики подметили, что время она коротает не только в тишине, но и в одиночестве. "Обратите внимание: бокал на столе один, значит, Миши рядом все-таки нет", — прокомментировал снимок один из пользователей.

А другой обратил внимание на ноги певицы — в мае она сидела в валенках! "Настя, валенки горят!", "Насть, когда вы все свои валенки снимете?", "А чего не голая? Ну, хоть без лифчика, и то хорошо — в своем репертуаре", "Опять соски торчат!", "Удивительно, что сегодня без шпагата", — глумятся пользователи в комментариях к снимку.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 17 Май 2018 в 12:59 PDT

Напомним, что недавно сексопатолог поставил Волочковой диагноз "нимфомания". "Это состояние выражается в невозможности обуздывать и контролировать свои сексуальные желания. У нимфоманки обычно присутствует навязчивое стремление получить удовлетворение от полового акта и присутствует нужда постоянно менять половых партнеров. При этом ей не важны внешний вид мужчины, его возраст, финансовое положение", — отметил эксперт.

"Она и сама готова заплатить мужчине, лишь бы он был состоятельным в сексуальном плане. Иными словами, готова хоть с бомжом, но с хорошей эрекцией и способным к множественным оргазмам. Отсутствие чувства удовлетворенности вынуждает такую женщину требовать от партнера огромной выносливости, чтобы соитие длилось часами", — заявил специалист.