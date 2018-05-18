Ещё
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волочкова без белья отдыхает в одиночестве 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: @volochkova_art
Каждый день Анастасия Волочкова на своей странице в социальной сети показывает, как красиво живет. Шикарные машины, охапки цветов, знаменитые шпагаты — балерина любит все это демонстрировать.
На очередном снимке, который балерина опубликовала у себя в социальной сети, она позирует у костра перед своим загородным домом. "Прекрасный, тихий, теплый, домашний вечер", — подписала фото балерина. Но внимательные подписчики подметили, что время она коротает не только в тишине, но и в одиночестве. "Обратите внимание: бокал на столе один, значит, Миши рядом все-таки нет", — прокомментировал снимок один из пользователей.
А другой обратил внимание на ноги певицы — в мае она сидела в валенках! "Настя, валенки горят!", "Насть, когда вы все свои валенки снимете?", "А чего не голая? Ну, хоть без лифчика, и то хорошо — в своем репертуаре", "Опять соски торчат!", "Удивительно, что сегодня без шпагата", — глумятся пользователи в комментариях к снимку.
Напомним, что недавно сексопатолог поставил Волочковой диагноз "нимфомания". "Это состояние выражается в невозможности обуздывать и контролировать свои сексуальные желания. У нимфоманки обычно присутствует навязчивое стремление получить удовлетворение от полового акта и присутствует нужда постоянно менять половых партнеров. При этом ей не важны внешний вид мужчины, его возраст, финансовое положение", — отметил эксперт.
"Она и сама готова заплатить мужчине, лишь бы он был состоятельным в сексуальном плане. Иными словами, готова хоть с бомжом, но с хорошей эрекцией и способным к множественным оргазмам. Отсутствие чувства удовлетворенности вынуждает такую женщину требовать от партнера огромной выносливости, чтобы соитие длилось часами", — заявил специалист.
Дни.ру: последние новости
"Хоть с бомжом": сексопатолог поставил страшный диагноз ненасытной Волочковой Беременная Кудрявцева произвела фурор Грудастая модель разделась до трусов на красной дорожке в Каннах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нестареющая женщина обескуражила подписчиков6
Что говорят о мужчине его ягодицы18
Как сейчас живет скандальная звезда «Дома-2»4
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность3
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение