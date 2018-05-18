Стало известно, кто поведет Меган Маркл к алтарю

Будущую супругу принца Гарри на свадебной церемонии, которая состоится 19 мая, к алтарю поведет не отец. Папа Меган Маркл не сможет присутствовать на свадьбе — недавно он перенес операцию на сердце и еще некоторое время должен оставаться в больнице.

Среди тех, кто мог вместо отца повести невесту к алтарю, были три кандидата: мама Меган Маркл, шафер жениха ( принц Уильям ) или сам будущий муж — принц Гарри.

Но все три персоны остались не у дел. Пресс-служба Кенсингтонского дворца выпустила официальное заявление, в котором говорится, что Меган Маркл поведет к алтарю Его Королевское Высочество Принц Уэльский Чарльз.

Как сообщила пресс-служба, об этой чести отца принцев Уильяма и Гарри попросила сама Меган, и он с радостью дал согласие.