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Стало известно, кто поведет Меган Маркл к алтарю
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Стало известно, кто поведет Меган Маркл к алтарю 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Будущую супругу принца Гарри на свадебной церемонии, которая состоится 19 мая, к алтарю поведет не отец. Папа Меган Маркл не сможет присутствовать на свадьбе — недавно он перенес операцию на сердце и еще некоторое время должен оставаться в больнице.
Среди тех, кто мог вместо отца повести невесту к алтарю, были три кандидата: мама Меган Маркл, шафер жениха (принц Уильям) или сам будущий муж — принц Гарри.
Но все три персоны остались не у дел. Пресс-служба Кенсингтонского дворца выпустила официальное заявление, в котором говорится, что Меган Маркл поведет к алтарю Его Королевское Высочество Принц Уэльский Чарльз.
Как сообщила пресс-служба, об этой чести отца принцев Уильяма и Гарри попросила сама Меган, и он с радостью дал согласие.
Женский форум
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