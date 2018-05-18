Седокова спасалась от потопа памперсами

Когда офис певицы стало затапливать, та не растерялась и достала из сумки детские подгузники.

Представьте, что у вас в офисе вдруг начался потоп… Ваши шаги? Звонить в МЧС , раскрывать зонтики или пытаться устранить течь? А вот певица Анна Седокова придумала достать из сумки памперсы… Ага, самые что ни на есть обычные — детские.

«У нас заливает водой нашу студию, все течет, и мы не знаем, что делать… Если у вас есть идеи, как спастись, пишите скорее. Мы думаем, что это кондиционер, но не уверены», — напугала Седокова подписчиков, выложив видео с лужами в офисе и огромной течью в потолке.

Правда, уже через пару минут Анна спохватилась, что нужно не ведра таскать, а всего-то достать из сумки подгузники.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 16 Май 2018 в 10:37 PDT «Я придумала, я же мать. И вот как мы спасаемся. Я знаю, что единственное, что может впитывать воду, — это памперсы», — поделилась певица своим внезапным решением.

Напомним, раннее Анна делилась, что после рождения сынишки (Седокова стала мамой в третий раз 8 апреля 2017 года) всю косметику, кремы и гаджеты в ее сумке заменили детские вещи. Да, и от модных клатчей она по этой же причине отказалась, перейдя на рюкзаки. И правда не обманывала.