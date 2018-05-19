Ещё
Дмитрий Шепелев показал исполнение мечты его сына
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Шепелев показал исполнение мечты его сына 

Letidor.ru 15 минут назад
Фото: @dmitryshepelev
Мальчик получил уникальную возможность.
Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что ему удалось исполнить мечту 5-летнего сына Платона. Будучи заботливым и любящим папой, он договорился с сотрудниками Cirque du Soleil и ребенок попал за кулисы. Мальчик смог лично познакомиться с впечатлившими его артистами и увидеть, как они репетируют свои шоу. Об этом Дмитрий Шепелев рассказал подписчикам на странице в Instagram.
Спасибо #cirquedusoleil за то что исполнил одну большую мечту маленького мальчишки — оказаться за кулисами знаменитого на весь мир цирка и встретиться с артистами, которыми он восхищается! ❤️
— написал телеведущий.
Также он показал несколько фотографий, иллюстрирующих встречу Платона с закулисьем любимого шоу.
«Дмитрий! Вы замечательный отец!», «Все ради Платона!», «Очень трогательный и душевный пост», «Какой вы молодец», «Сколько радостей мальчишке», — откликнулись подписчики в комментариях. Они похвалили Дмитрия за то, что он старается дать сыну все самое лучшее и, если может, исполняет мечты мальчика.
Напомним, российская исполнительница, участница группы «Блестящие» Жанна Фриске ушла из жизни в июле 2015 года. Певица проиграла в борьбе с раком головного мозга. За два года до этого, 7 апреля 2013 года, она родила сына Платона.
С тех пор мальчика воспитывает его отец Дмитрий Шепелев. К сожалению, после смерти певицы у телеведущего не сложились отношения с ее родственниками. Именно поэтому Дмитрий почти не дает родителям Жанны видеть внука, а те стараются решить конфликты законными способами.
Споры же, касающиеся денег, собранных на лечение Жанны Фриске, до сих пор не утихают. Согласно последнему решению суда, родственники певицы должны вернуть «Русфонду» 21,6 млн рублей.
Letidor.ru: последние новости
Балерина Диана Вишнева впервые показала новорожденного сына Яна Рудковская и Евгений Плющенко планируют стать родителями дочки Звезда сериала «Счастливы вместе» раскрыла причины развода с отцом своих детей
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты, изуродовавшие себя ради сходства с кумирами27
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность14
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Как проходят секс-вечеринки47
Зачем успешная студентка продает девственность3
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение