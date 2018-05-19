Дмитрий Шепелев показал исполнение мечты его сына

Мальчик получил уникальную возможность.

Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что ему удалось исполнить мечту 5-летнего сына Платона. Будучи заботливым и любящим папой, он договорился с сотрудниками Cirque du Soleil и ребенок попал за кулисы. Мальчик смог лично познакомиться с впечатлившими его артистами и увидеть, как они репетируют свои шоу. Об этом Дмитрий Шепелев рассказал подписчикам на странице в Instagram.

Спасибо #cirquedusoleil за то что исполнил одну большую мечту маленького мальчишки — оказаться за кулисами знаменитого на весь мир цирка и встретиться с артистами, которыми он восхищается! ❤️

— написал телеведущий.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 18 Май 2018 в 7:16 PDT Также он показал несколько фотографий, иллюстрирующих встречу Платона с закулисьем любимого шоу.

«Дмитрий! Вы замечательный отец!», «Все ради Платона!», «Очень трогательный и душевный пост», «Какой вы молодец», «Сколько радостей мальчишке», — откликнулись подписчики в комментариях. Они похвалили Дмитрия за то, что он старается дать сыну все самое лучшее и, если может, исполняет мечты мальчика.

Напомним, российская исполнительница, участница группы «Блестящие» Жанна Фриске ушла из жизни в июле 2015 года. Певица проиграла в борьбе с раком головного мозга. За два года до этого, 7 апреля 2013 года, она родила сына Платона.

С тех пор мальчика воспитывает его отец Дмитрий Шепелев. К сожалению, после смерти певицы у телеведущего не сложились отношения с ее родственниками. Именно поэтому Дмитрий почти не дает родителям Жанны видеть внука, а те стараются решить конфликты законными способами.