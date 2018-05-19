Дмитрий Шепелев показал исполнение мечты его сына 

Мальчик получил уникальную возможность.
Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что ему удалось исполнить мечту 5-летнего сына Платона. Будучи заботливым и любящим папой, он договорился с сотрудниками Cirque du Soleil и ребенок попал за кулисы. Мальчик смог лично познакомиться с впечатлившими его артистами и увидеть, как они репетируют свои шоу. Об этом Дмитрий Шепелев рассказал подписчикам на странице в Instagram.
Спасибо #cirquedusoleil за то что исполнил одну большую мечту маленького мальчишки — оказаться за кулисами знаменитого на весь мир цирка и встретиться с артистами, которыми он восхищается! ❤️
— написал телеведущий.
Также он показал несколько фотографий, иллюстрирующих встречу Платона с закулисьем любимого шоу.
«Дмитрий! Вы замечательный отец!», «Все ради Платона!», «Очень трогательный и душевный пост», «Какой вы молодец», «Сколько радостей мальчишке», — откликнулись подписчики в комментариях. Они похвалили Дмитрия за то, что он старается дать сыну все самое лучшее и, если может, исполняет мечты мальчика.
Напомним, российская исполнительница, участница группы «Блестящие» Жанна Фриске ушла из жизни в июле 2015 года. Певица проиграла в борьбе с раком головного мозга. За два года до этого, 7 апреля 2013 года, она родила сына Платона.
С тех пор мальчика воспитывает его отец Дмитрий Шепелев. К сожалению, после смерти певицы у телеведущего не сложились отношения с ее родственниками. Именно поэтому Дмитрий почти не дает родителям Жанны видеть внука, а те стараются решить конфликты законными способами.
Споры же, касающиеся денег, собранных на лечение Жанны Фриске, до сих пор не утихают. Согласно последнему решению суда, родственники певицы должны вернуть «Русфонду» 21,6 млн рублей.