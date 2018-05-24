Егор Крид рассказал о сексе и интиме

В серии шоу «Холостяк» перед церемонией роз, которая прошла в аэропорту, Егор Крид решил поговорить со всеми участницами лично. Только разговор с Викторией Коротковой не заладился. Её белый пиджак, одетый на голое тело, так заинтересовал и одновременно засмущал певца, что тот толком не мог сконцентрироваться. Постоянно просил девушку прикрыться, делал двусмысленные намёки. А позже признался, что внешний вид Вики его приятно удивил.

«Она и, правда, очень хороша была сегодня. Но, несмотря на то, что Вика выглядела, не побоюсь этого слова, секс-бомба, она боится показывать свои чувства и свои эмоции. Несмотря на это, мне бы хотелось услышать тот самый «запах секса» — запах настоящей женщины. Потому что, что бы кто ни говорил, для мужчины это очень важно. Это важнее букетно-цветочного периода».

В свою очередь, Виктория уже призналась, что внутри неё «горит пожар», но прошлый опыт мешает ей это демонстрировать. Зато у неё отлично выходит получать роду первой. Егор отметил, что она её заслуживает хотя бы за то, что решилась на отважный шаг и набила на руке слова, изображённые на картине, которую Крид подарил ей в Барселоне.