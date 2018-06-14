Участница «Холостяка» Смирнова — о шоу и личной жизни

Последняя серия «Холостяка» с Егором Кридом (23) вышла почти две недели назад, но страсти вокруг шоу не утихают. Поклонникам интересно, общаются ли Егор и победительница сезона Дарья Клюкина после проекта, с кем встречается вторая финалистка Виктория Короткова и как сложилась личная жизнь других девушек.

Особенно зрителей интересует одна из самых ярких и своенравных участниц «Холостяка» Анастасия Смирнова . Настя, участница многих реалити-шоу, и на этот раз все сделала по-своему: давала Криду советы по поводу остальных девушек, ушла, когда сама захотела, и сразу после проекта построила отношения. Девушка эксклюзивно рассказала PEOPLETALK об участии в шоу и личной жизни.

Об участии в проекте

Я и сама хотела участвовать, да и все друзья меня уговаривали. Я думала, шансов у меня больше, так как я была знакома с Егором. Окончательно я решилась за два дня до начала съемок, но пообещала себе — если я почувствую, что у нас ничего не получается, встану и уйду, сидеть ради подписчиков и славы я не буду. Я реально пошла на шоу с мыслями, что может что-то получиться.

@smirnova_anastasia

Но так сложилось, что я каждый день хотела домой. Я не первый раз на реалити («Каникулы в Мексике». — Прим. ред.), знаю, как все это работает, и у каждого шоу есть свои подводные камни. Плюс я очень переживала за девочек — примерно до того момента, как поняла, что для себя-то на этом шоу я ничего не сделала. Все страна видела, как я ушла с проекта (если меня там не держат, зачем терять время), и многие мне аплодировали за смелое решение.

О финале шоу

Я подружилась на шоу с Викой Коротковой, друзья уже шутят, что нам пора съезжаться — мы везде ходим вместе, постоянно переписываемся, все наши Stories завалены друг другом. Финал мы по традиции смотрели в воскресенье большой компанией.

Когда Егор не дал Вике кольцо, мы просто молчали, не было никаких эмоций. Я сама купила Вике розу, пирожное со свечками, весь ресторан ее поздравлял. Хотелось Вику поддержать, сказать, что эти 13 недель позади и все закончилось.

О личной жизни

В моей видеозаставке для «Каникул в Мексике» я говорила, что не хочу, чтобы моего мужа звали Дмитрием. И вот, когда я ушла с проекта, начала общаться с молодым человеком… по имени Дима (он старше меня на год, у него свой бизнес), с которым была знакома еще до «Холостяка», но между нами тогда ничего не было. А после шоу я посмотрела на него совсем другими глазами, и все закрутилось. Мы ходили в кино, много разговаривали, потом улетели вместе на Бали и с тех пор не расстаемся. Мы вернулись и начали жить вместе. Для меня это удивительно — кажется, что к совместной жизни надо как-то морально подготовиться, а здесь все получилось очень легко, будто мы знакомы много лет.

В начале наших отношений Дима спрашивал, куда я пропадала, и я уклончиво отвечала, что снималась в одной программе и скоро ее покажут. Друзья говорили, что надо признаться, что я снималась в «Холостяке», но я просто не знала, как ему сказать.

И вот, ТНТ запускает первый рекламный тизер. Но в нем еще не видно лиц девушек, только объявили об участии Егора Крида.

Мы сидим завтракаем, и Дима в шутку говорит: «Насть! Проект прямо для тебя. Ты везде любовь поискала, смотри, какой Егор — симпатичный, молодой». А я сижу, есть-пить не могу и киваю. (Смеется.)

@smirnova_anastasia

Тема как-то замялась, а потом днем мне приходит смс: «Холостяк, бл*дь?» Человек не вернулся в тот день домой, ему было больно и тяжело. Мы увиделись только через неделю, и он рассказал, что ролик со мной и Егором ему прислала его бывшая девушка. Но и это еще не все!

Пока шел «Холостяк», я ездила знакомиться с его родителями. Весь его маленький городок узнал меня, и ему говорили не самые приятные вещи. Диме нужно поставить памятник, что он все это пережил. Он даже со мной и Викой смотрел некоторые серии.

Правда, когда было мое свидание с Егором, он уехал. А когда в какой-то серии я сказала Егору, что он мне родной… в общем, ему было очень непросто — его любимую девушку показывают по телевизору с другим парнем.

Сейчас я понимаю, что я его люблю. Не каждый мужчина справился бы. Но я знала, что встречу его — я хожу к астрологу, у меня есть аудио, на котором она рассказывает, что у меня в жизни появится темноволосый мужчина с темными глазами (на Егора совсем не похоже).

О реалити-шоу и работе

Мне сейчас 28, в 19 лет я первый раз пошла на шоу. Я очень люблю реалити, мне нравится провоцировать людей. Вся страна говорит, что я злая, но я просто понимаю, как это работает. Зрителям будет интересно смотреть на красивых молчаливых девиц? Мне нет. Я бы даже хотела стать креативным продюсером или ведущей реалити, но Дима против такого поворота.

Он вообще недавно спросил: «Сколько тебе для жизни нужно, чтобы ты отказалась от работы?» Но я не могу сидеть дома! Тем более что осенью я купила салон красоты на Чистых прудах, и в конце лета планирую открыть второй.

У меня иногда мелькают шальные мысли — а вот если бы мне предложили стать холостячкой в следующем сезоне… Но потом я думаю, что лучше замуж. (Улыбается.)

О будущем

Мы сейчас с Димой постоянно вместе, и мне кажется, что все идет к следующему шагу. Я не дошла до финала в «Холостяке» и не примерила свадебное платье, но я примерно знаю, какое хочу. Раньше я мечтала о пышном, чтобы шлейф без конца и края. Сейчас — чтобы ничего не обтягивало, было комфортно, можно было надеть вечером кеды и танцевать. А когда предложит — буду уже думать конкретнее.

Подсказка для Димы

Предложение на отдыхе или в день рождения — это банальщина. А еще мне на днях снилось кольцо с черным бриллиантом. Я раньше хотела розовый, а теперь думаю, что черный — это отличный вариант. (Смеется.)